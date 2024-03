Big Mama, derisa senza pietà: la reazione della cantante è a dir poco epica

La celebre cantante di “La rabbia non ti basta” è ancora costretta a subire delle terribile critiche ed offese.

All’anagrafe è Marianna Mammone, ma ormai è celebre con il suo nome d’arte Big Mama. La rapper dallo stile eccentrico è stata una delle protagoniste indiscusse della 74esima edizione del Festival di Sanremo e con il brano “La rabbia non ti basta” ha conquistato l’attenzione dell’Italia intera.

Classe 2000, Marianna è una cantante originaria di Avellino che nel 2013 si avvicina al mondo del rap affrontando temi di rilevanza sociale come il bullismo che ha vissuto in prima persona.

Il nome d’arte infatti è una storpiatura del suo cognome, ma è anche un modo per affrontare le sue fragilità e combatterle definitivamente. La 24enne avellinese è amatissima dalle nuove generazioni per i messaggi di body positive che trasmette con i suoi testi.

La musica è stata una salvezza per Big Mama che le ha dato la forza di credere in se stessa ed accettare il suo corpo, nonostante le critiche ingiustificate per il suo peso. Con la musica si è difesa: “Mi gridavano cicciona, ora guardate quanto sono figa!“, ha ammesso l’artista durante un suo concerto.

Big Mama, icona del body positive

Forte, tenace e determinata, la rapper non ha alcun problema a mostrarsi per quello che è. In un’intervista a Wired, Big Mama ha raccontato: “Sono super tranquilla con il mio fisico e con il mio peso. [..] Gli hater arriveranno e già sono arrivati”.

“Il problema è quello che dicono: si fermassero alla mia musica e all’aspetto fisico non risponderei nemmeno, ma alcuni pensano che io sia qui per promuovere l’obesità ed è terribile. Non l’ho mai fatto“, ha proseguito Big Mama. Sul palco dell’Ariston ha dimostrato di essere una vera diva e con determinazione, ha conquistato l’affetto del grande pubblico.

Mi hanno detto “metti le cuffie e premi play”, ho capito “FAI UN BOPPONE PER TUTTI I GAY” 🙇🏻‍♂️ pic.twitter.com/kY6A2UdpVK — BigMama (@bigmamaalmic) March 18, 2024

Big Mama, la sua reazione è epica

Fin dalla giovanissima età, Big Mama è stata costretta a subire bullismo dai suoi coetanei. Il motivo per cui è stata presa di mira è stato il suo peso. “A 13 anni dopo che alcuni ragazzini mi hanno tirato delle pietre addosso per il mio aspetto fisico. Per tanto tempo ho risposto all’odio con l’odio, il mio vettore primario era la rabbia“, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera.

La musica però le ha dato la possibilità di accettarsi e soprattutto oggi libera di essere se stessa. Infatti, affronta le critiche degli haters in modo diverso e l’ultima reazione di Big Mama è stata davvero epica. Sui social ha condiviso un video con un brano in sottofondo che recita: “Ascolti Big Mama, da oggi sei gay“. L’artista ha ironizzato: “Mi hanno detto “metti le cuffie e premi play”, ho capito “FAI UN BOPPONE PER TUTTI I GAY“.