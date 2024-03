Stefania Orlando, dramma impensabile: ecco il gesto che ha fatto commuovere tutta l’Italia

Stefania Orlando sta soffrendo molto, quella perdita è stata devastante e soltanto chi c’è già passato può capire quello che prova. Le sue parole hanno fatto commuovere tutti i suoi follower.

Classe 1966, Stefania Orlando, non dimostra per nulla gli anni che riporta la sua carta d’identità, in quanto sembra sempre quella giovanissima ragazza che iniziò a lavorare in televisione in veste di valletta, a partire dagli anni ’90.

La sua carriera lavorativa ha subito degli alti e bassi nel corso degli anni, ma mai come quelli che ha subito nella sua vita privata, in quanto ha vissuto gioia e dolori in amore. Oggi però a colpire i suoi follower, non sono state soltanto le parole per il suo secondo divorzio, ma per quella perdita che ha rattristato tutti quanti, in quanto soltanto chi ha vissuto la sua situazione può capire molto bene la devastazione che sta vivendo. Nessuno potrà mai prendere il suo posto.

Il dramma di Stefania Orlando

Stefania Orlando la conosciamo tutti per le sue apparizioni televisive in programmi vari e anche per i brani per i quali è cantautrice. Di recente abbiamo spesso sentito parlare di lei, per via dell’ufficialità del divorzio dal suo secondo marito, Simone Gianlorenzi, il loro amore era durato più di 15 anni, ma poi qualcosa si è “rotto”.

Come ha rivelato la stessa Stefania a Storie di donne al bivio: “Io e Simone ci siamo amati per oltre quindici anni. Non me lo aspettavo che finisse…Sono pronta ad amare di nuovo ma non a sposarmi. Dopo Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi sarebbero le mie terze nozze… e in realtà l’uomo della vita io ce l’ho da sempre: è mio padre”.

Stefania e il dolore per Margot

Come dicevamo, Stefania Orlando in questo periodo non sta soffrendo soltanto per la fine del suo matrimonio, ma anche per aver dovuto dire addio alla sua adorata cagnolina Margot, per la quale ha speso parole molto commoventi. Nonostante siano passati diversi mesi, quel dolore è ancora vivido nel suo cuore: “Sono passati 9 mesi da quando non sei più con me eppure ogni mattina ti cerco…In tanti mi consigliano di farmi un altro cagnolino ma sei tu che mi manchi, non un cane, è il tuo profumo che mi manca piccola mia” e ancora: “E niente oggi è domenica e siccome tu per me eri la mia famiglia mi manchi ancora di più. Non ti lascio amore mio, sei sempre con me Margot”.

Il dolore per la perdita di un animale, per molti può sembrare esagerato, per questo soltanto chi ha passato lo stesso straziante momento vissuto da Stefania Orlando, può capire il motivo per cui, sarà difficile per lei voltare pagina.