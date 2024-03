Giulia De Lellis affossa senza pietà una nota collega: “..non ho laurea”

Giulia De Lellis ha rilasciato una sua opinione in merito alla vicenda che ha coinvolto una sua collega, per molti ha voluto “affondarla”, ma in realtà bisogna leggere tutto il discorso fino alla fine per poter capire meglio il suo concetto. Ecco che cosa ha detto.

E’ la nota influencer, la quale ha sfruttato la sua popolarità nata grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, stiamo parlando della bella Giulia De Lellis, la quale, con intelligenza, fiuto e bravura, è riuscita a fare della sua passione, un vero lavoro redditizio.

Il mestiere dell’influencer non è per tutti, come per tutte le cose, in quanto c’è chi lo fa a livelli alti e chi riesce ad arrabattarsi a livelli amatoriali. Decisamente la De Lellis è considerata dai suoi follower il “top di gamma”, motivo per cui non sorprende il fatto che abbia voluto chiarire il suo pensiero su colei che è stata definita la prima influencer d’Italia. Anche perché senza di lei, chissà se Giulia e le altre sue colleghe starebbero oggi lavorando in questo settore?

Le parole di Giulia De Lellis sulla collega

Giulia De Lellis ha rilasciato un’intervista molto interessante al Corriere della sera, dove si è raccontata senza filtri e in modo schietto, come piace lei. D’altronde come ha dichiarato lei stessa: “Io ho un mio modo di comunicare: diretto, schietto. Non è che faccio un post e guadagno: penso ai claim, al set, decido come fare le foto, la musica. I dettagli fanno parecchio…”.

Proprio per la sua bravura e la sua professionalità, la De Lellis, è stata invitata il 20 marzo a tenere una lezione alla Bocconi, al master in Fashion, experience & design management, per parlare agli studenti della sua esperienza, come ha rivelato lei stessa: “Voglio motivare chi ascolterà le mie parole: io dal niente ce l’ho fatta…”, inoltre in merito alla sua preparazione scolastica ha rivelato: “Non ho la laurea, facevo la commessa, ora ho un’azienda con 12 dipendenti…vorrei tornare a studiare per prenderla. Ho 28 anni: so che lo farò…”, come possiamo leggere sul Leggo.

Giulia sostiene Chiara

Sempre al Corriere della Sera, non ha parlato soltanto della motivazione che vorrebbe dare a tutti i giovani che vorrebbero sfondare nel suo campo, portando alla luce il suo esempio come punto di riferimento per gli altri, ma ha parlato anche di Chiara Ferragni, essendo lei “l’influencer originale”, come la descrivono sui social. Ecco che cosa ha dichiarato in merito a Chiara e alla storia del pandoro gate: “La chiarezza è fondamentale: se stai pubblicizzando un prodotto scrivi “adv”, se ti è stato regalato “gift”, altrimenti è “no sponsor”…Chiara Ferragni dice di aver commesso un errore di comunicazione? Se sei così grande, così in alto, serve altrettanta attenzione per gestire la cosa”.

Ha poi concluso: “Chiara Ferragni è una bravissima imprenditrice, un’ottima mamma: spero che tutto finisca per il meglio”, chiarendo quindi il suo punto di vista e mostrando sostegno per la sua collega. Voi cosa ne pensate?