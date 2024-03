Francesca Fagnani, colpo grosso alla prima puntata: ecco chi sarà il primo ospite ufficiale di Belve

Sta per tornare la regina delle “belve” in onda su Rai 2. Per la prima puntata, la Fagnani avrà un ospite speciale

Francesca Fagnani è una celebre giornalista e conduttrice televisiva che ha conquistato il successo grazie al suo essere sempre diretta e senza peli sulla lingua. Ironica, pungente e con un gran senso dell’umorismo, la conduttrice romana ha conquistato l’affetto dell’Italia intera.

«Mia madre mi chiamava “Faccia d’angelo” perché riconosceva la mia furbizia. E perché la mia immagine era il contrario del mio carattere», ha raccontato la Fagnani in un’intervista a Vanity Fair.

Nella vita professionale si definisce “coraggiosa”, in grado di affrontare le sfide ed i nuovi progetti a testa alta e senza alcun timore. Francesca oggi è al timone di “Le Belve“, un programma in onda su Rai 2 in cui intervista personaggi dello spettacolo che hanno segnato un’epoca.

Una curiosità sul programma è che la conduttrice da sempre del “lei” ai suoi ospiti e ne ha spiegato la ragione a Vanity Fair: “solitamente non invito persone che conosco e, di conseguenza, a chi non si conosce dare del “lei” viene più che naturale. Darsi tutti del “tu” in tv la trovo una cosa maleducata. Una volta feci un’intervista a un operaio dandogli del “tu” e, quando mostrai il servizio, Santoro mi rimproverò. Aveva ragione: dare del “lei” è una questione di rispetto“.

“Che belva si sente” Francesca Fagnani?

Nel suo format la conduttrice inizia le interviste con una domanda: “Che belva si sente?” e lo stesso quesito è stato posto alla stessa Francesca Fagnani in un’intervista a Vanity Fair. La giornalista romana, con la sua grinta e determinazione, ha ammesso: “Un jack russell. Ci hai mai avuto a che fare? Ti morde e non ti molla mai”.

Matteo Salvini sarà ospite a #Belve e sarà intervistato da Francesca Fagnani nella prima puntata, in onda a partire da martedì 2 aprile su Rai 2.

Francesca Fagnani, il primo ospite di Belve

Il 2 aprile 2024 inizia la nuova stagione di “Belve“, in onda tutti i martedì su Rai 2 per un totale di 5 puntate. Sono stati già svelati i primi ospiti che si sottoporranno alle domande pungenti di Francesca Fagnani a cui nessuno ha scampo.

La prima puntata del format inizia con il botto ed il primo ospite speciale ha accettato di sottoporsi alla “ghigliottina” della Fagnani. Si tratta del Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Questa volta ci sarà una novità e la presentatrice potrà scegliere se condurre l’intervista con toni pacati o con la classica modalità pungente.