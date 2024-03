“Ti ho beccata”: Scandalo a Viva Rai 2, brutto colpo per Rosario Fiorello | Ecco cosa è successo

Il grande showman della televisione italiana l’ha colta in flagrante. Ecco cosa è accaduto in diretta televisiva

Rosario Fiorello è un protagonista indiscusso della televisione italiana che, da oltre 30 anni, intrattiene e diverte il grande pubblico con la sua ironia. Il salto di qualità per la carriera dello showman siciliano avviene nel 1992 alla conduzione di “Karaoke“.

Da quel momento, Fiorello è diventato un’icona del piccolo schermo e la sua simpatia ha conquistato l’Italia intera. Oggi lo showman conduce “Viva Rai 2“, un varietà satirico ideato dallo stesso conduttore che va in onda alle prime ore del mattino.

La ventata di buonumore del morning show permette ai telespettatori di iniziare la giornata con allegria e spensieratezza. «Senza astio non guardiamo in faccia a nessuno, le polemiche ci piacciono quando sono sane, ma non ci sarà mai cattiveria, noi puntiamo sulle risate», sono state le parole del conduttore.

Fiorello è il presentatore, ma al suo fianco c’è una squadra “di amici del bar“, come li ha definiti lo showman, che rendono imperdibile il varietà mattutino. «Un gruppo a cui chiunque si può identificare, siamo trasparenti e sgangherati, ma noi siamo così», ha raccontato Fiore.

Il successo di Viva Rai 2

Rosario Fiorello è ormai una presenza fissa nei palinsesti Rai e da moltissimi anni, intrattiene il grande pubblico con le sue iconiche gag. “Viva Rai 2” è il morning show della tv di Stato che continua a registrare record di ascolti. A confermare il successo della trasmissione sono i 450 mila telespettatori che si sono sintonizzati sul secondo canale della Rai per seguire gli sketch di Fiorello.

“Per gli italiani questo show mattutino di Fiorello è entrato ormai nelle loro abitudini. Non voglio ripetermi, ma questa è una pagina bella per il Servio pubblico. Un mix perfetto tra allegria, leggerezza e intrattenimento intelligente per tutte le età. E lo spazio dedicato ai bambini è una geniale intuizione. Complimenti a tutta la squadra di Viva Rai2!”, sono state le parole dell’Amministratore Delegato della Rai Roberto Sergio.

*corre verso Susanna*

T’ho beccata! L’ho beccata

*bacio*

Ho detto: ma guarda chi c’è!

Ti vergogni eh?

Susanna: “si”

Metti il cappuccio, non ti fare vedere#VivaRai2

Scandalo a Viva Rai 2: “Ti ho beccata”

Viva Rai 2 regala sempre grandi emozioni e divertimento grazie all’iconica presenza di Rosario Fiorello. Tuttavia, dietro le quinte del morning show, il conduttore ha incontrato sua moglie Susanna Biondo. La donna è da sempre molto riservata, ma non perde occasione per sostenere suo marito in ogni progetto professionale.

“Ti ho beccata“, ha esordito Fiorello abbracciando e baciando la sua compagna di vita. Insieme dal 1996, la loro relazione è tra le più solide del mondo dello spettacolo ed hanno coronato il loro amore nel 2003 quando hanno deciso di unirsi in matrimonio. Dal profondo sentimento che li lega da oltre 25 anni, è nata la loro unica figlia Angelica.