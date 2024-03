Chiara Nasti su tutte le furie solo per questo: l’influencer fa una confessione sconvolgente

La celebre influencer si sfoga sui social network per un’episodio sconvolgente. Chiara Nasti va su tutte le furie

Classe 1998, Chiara Nasti è una delle più celebri influencer che ha conquistato il mondo del web grazie ai suoi consigli sulla moda e sul beauty. Il suo percorso inizia all’età di 16 anni grazie al suo blog che riscuote un grandissimo successo tra le adolescenti.

“Ho iniziato un po’ per gioco [..] Il blog è il frutto della mia passione per la moda e le fotografie, quindi diventare una fashion blogger è stata una conseguenza di tutto questo. Ovviamente c’è dietro un mondo fatto di lavoro e di impegno, senza dimenticare la felicità e la fortuna che ogni giorno accompagnano la mia avventura“, ha ammesso Chiara.

A seguire i consigli della Nasti sono in tantissimi e grazie al successo riscosso è considerata tra le influencer più importanti d’Italia. Diventa anche un personaggio televisivo e nel 2018 ha l’opportunità di partecipare all’Isola dei Famosi.

Nonostante sia apprezzata da buona parte del popolo social, Chiara Nasti è conosciuta anche per i botta e risposta con gli haters. La giovane 26enne non ha paura di esprimere i propri pensieri ed è per questo che è riuscita ad imporre la sua presenza a livello internazionale.

Chiara Nasti e l’amore per Mattia Zaccagni

La web star napoletana ha conquistato il successo anche per la sua vita personale e sentimentale che ha sempre condiviso con i followers. Nel 2021 si innamora follemente di Mattia Zaccagni, centrocampista della Lazio. La storia d’amore è oggetto di discussione di milioni di sostenitori della coppia che seguono con passione ogni tappa della love story.

Nel 2023 mettono al mondo il loro primo figlio Thiago e l’anno seguente convolano a nozze. A differenza di ciò che si poteva immaginare, le nozze sono state celebrate in intimità tanto che i due sposi hanno deciso di rendere i propri account privati al fine di escludere dall’evento i curiosi indesiderati. Oggi, Chiara è in attesa del secondo figlio.

Chiara Nasti, infuriata sui social

“Che gente esiste in questo mondo, assurdo”, sono state le parole di Chiara Nasti per descrivere un triste episodio di cui è stata protagonista. La web star è stata protagonista di una discussione avvenuta in un bar con un altro cliente che non ha accettato la presenza del suo cagnolino Twenty.

“Comunque è incredibile oggi sono andata a prendere un caffè con una mia amica ed un signore che era seduto al tavolo vicino al mio mi dice ‘io odio i cani’. Io a quel punto gli ho chiesto di spostarsi. [..] Come si fa a dire una cosa del genere? Esprimere questo senso di disprezzo lo trovo proprio fuori luogo. Ma perché mi devono stressare in gravidanza. Una cosa fuori di testa ma poi dire queste cose davanti ad un bambino di quattro anni”, ha raccontato Chiara Nasti ai suoi followers.