Giovanni Nuti, tutto quello che ricorda di una famosa poetessa: la sua confessione scalda il cuore del pubblico

Giovanni Nuti e il dolce ricordo su di una famosa poetessa, la sua vita non è più la stessa da quando lei non c’è più. Ecco che cosa ha dichiarato il famoso musicista in merito al forte legame con lei.

Classe 1964, Giovanni Nuti è un grande musicista e cantautore la cui fama lo precede ovunque. Ha vinto numerosi premi e riconoscimenti per le sue composizioni, nonché ha collaborato con altrettanti grandi musicisti, come per esempio Enrico Ruggeri, Roberto Vecchioni, Lucio Dalla, Mango e molti altri.

Ma il suo legame lavorativo più solido e famoso è sicuramente quello avuto con una straordinaria poetessa, il cui nome non sarà mai dimenticato. Ecco che cosa ha dichiarato Nuti, in merito alla sua amicizia con lei.

Giovanni Nuti e il ricordo della famosa poetessa

L’incontro tra Giovanni Nuti e la famosa poetessa era scritto nelle stelle, in quanto è stato un incontro fortuito, di quelli che si vedono solo nei film. In merito a ciò, il musicista ha dichiarato:

“È come “se mi fosse venuta addosso”. Un giorno sono entrato in libreria e dallo scaffale è caduto un libro che nell’aprirsi mi mostrava una poesia…Ne rimasi folgorato…Andai a casa e musicai subito I sandali” e ancora: “Poi cercai il suo indirizzo e le scrissi una lettera, nella quale le dicevo che mi avrebbe fatto piacere farle ascoltare la sua poesia con la mia musica…”, dopo quel loro primo incontro, il sodalizio iniziò e il resto è leggenda.

Un film in suo onore

Qualche sera fa, su Rai Uno è stato trasmesso un film in onore della storia della grande poetessa Alda Merini, intitolato, Folle d’Amore-Alda Merini, di Roberto Faenza con Laura Morante, Federico Cesari, Rosa Diletta Rossi, Giorgio Marchesi e altri ancora. Ovviamente, si è parlato anche di Giovanni Nuti, grande protagonista della vita di Alda, con il quale ha allacciato quello che loro definivano come un “matrimonio artistico“, durato 16 anni.

Il film si è concluso con Lirica Antica, brano interpretato e composto proprio dal grande musicista, il quale ha speso parole molto belle nei confronti della Merini: “Alda non era solo una straordinaria poetessa…ma anche una maestra di vita, una donna che con la sua umanità e intelligenza del cuore lasciava un segno profondo in tutti quelli che la incontravano…”.

Inoltre ha dichiarato quanto Alda gli manca: “Mi manca la quotidianità: le sue telefonate, le sue sfuriate contro il mondo, le sue barzellette, le sue risate. Ma Alda è sempre con me. Mi disse prima di morire: ‘tu sei stato la mia musica e la mia gioia. Porta avanti le nostre canzoni’”.