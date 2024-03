Antonella Clerici, l’annuncio choc in diretta tv: tutta colpa di Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan e l’annuncio inedito da Antonella Clerici, il quale ha lasciato tutti senza parole. Nessuno ne aveva idea, pensavano che per ora non avrebbe fatto altro. Ecco che cosa ha dichiarato.

Antonella Clerici con il suo stile e la sua personalità è una di quelle persone che tutti vorremmo avere ad una festa, in quanto con il suo carisma, attira tutti a se, come se fosse una calamita. Sarà per questo che i programmi che conduce sono sempre un successone garantito.

In merito proprio a questo suo lato del carattere, gli ospiti che vanno da lei in puntata, si sentono liberi di rilasciare dettagli in più sulla loro vita. È il caso di Alessandro Cattelan, questa dichiarazione inedita soltanto la Clerici poteva “strappargliela” prima di tutti. Ecco che cos’è successo.

La dichiarazione di Alessandro Cattelan da Antonella Clerici

In merito proprio al fatto che Antonella Clerici riesca a far sentire a proprio agio i suoi ospiti, questi, pare non avere molte remore nel confessare qualche dettaglio inedito sulla sua vita, oltre al discorso di Cattelan che vi faremo a breve, un’altra collega ha detto la sua. Stiamo parlando di Simona Ventura, la quale ospite qualche giorno fa a, E’ sempre mezzogiorno, ha raccontato qualche particolare in più in merito al suo imminente matrimonio.

Incalzata da Antonellina, Super Simo, ha svelato che dirà di si, al suo Giovanni Terzi, il 6 luglio al Grand Hotel a Rimini. In merito all’abito, la Ventura ha dichiarato: “Siccome siamo donne di spettacolo vogliamo essere spettacolari. E dunque sarà spettacolare. Vediamo… L’abito non sarà bianco…”. Inoltre ha dichiarato un dettaglio in più su come sarà: “Poi faremo una festa pre wedding… perché abbiamo già fatto una lista degli ospiti e siamo già sui mille invitati”.

Nuovo programma in vista

Il giorno prima di Simona Ventura, da Antonella Clerici al suo, E’ sempre mezzogiorno, c’è stato Alessandro Cattelan, il quale, arrivato in bicicletta, ha rilasciato diversi aneddoti sulle voci che girano un pò, sul suo presunto nuovo programma. Ecco che cosa ha dichiarato:

“Sarà un po’ meno interviste e più coinvolgimento del pubblico e della gente, come si dice in questi casi, sarà come un people show. Andremo in quella direzione lì e al momento abbiamo un titolo provvisorio che però non so se sarà quello vero e proprio, che è Da vicino nessuno è normale…”.

Per il momento, è ancora tutto in lavorazione, non c’è ancora un titolo preciso o una data precisa, anche se sua mamma, dopo aver sentito i pettegolezzi sui social gli ha chiesto: “Ma il 20 maggio fai la prima serata?’. Ho detto: ‘Non ne ho idea’. Però, credo di sì…”. Non ci resta quindi che attendere comunicazioni ufficiali.