Chiara Ferragni copia spudoratamente una nota showgirl: il suo comportamento è assurdo

Per molti follower, Chiara Ferragni starebbe “copiando” una nota showgirl, per cercare di risolvere la situazione che sta vivendo attualmente. Ma sarà veramente così? Ecco svelato il nome della sua musa.

I fan seguono con molta apprensione la piega che sta prendendo il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Non ci sono ancora conferme ufficiali ma è palese che tra i due la situazione sembrerebbe essere molto grave questa volta. Di rumors su di loro e sulle loro ipotetiche crisi ce ne sono sempre state, ma questa volta non sembrerebbero soltanto pettegolezzi per capirci, con il rapper che cambia casa e foto profilo, dopo che l’influencer ha modificato l’immagine per prima.

Insomma è un caos e ognuno dei due cerca di barcamenarsi come meglio può, per rimanere a galla in questa difficile situazione, anche se molto spesso le loro scelte vengono criticate, come quelli che sostengono che la Ferragni stia “copiando” l’atteggiamento di una nota showgirl. Sarà vero?

Chiara Ferragni copia la nota showgirl?

Per certi aspetti pare di essere finiti in una realtà parallela, dove i due personaggi che un tempo venivano seguiti e quasi osannati per certi aspetti, in questa nuova era, vengono non solo criticati, ma anche disconosciuti. Sono molti i follower che hanno tolto “il like” dai loro profili social e come se non bastasse anche tra di loro le cose non vanno più bene come un tempo. Di rumors ne stanno uscendo moltissimi in questi giorni e se dovessimo riportarli tutti, faremmo un articolo lungo pagine e pagine.

Per questo sarebbe meglio riportare soltanto le notizie ufficiali, le conferme o smentite che escono direttamente dalla “loro bocca”. Per esempio, di ufficiale sappiamo che Fedez, così come ha fatto sua moglie qualche settimana fa a Che tempo che fa da Fabio Fazio, apparirà il 2 aprile da Francesca Fagnani alla nuova edizione di Belve. Qui dirà “quello di cui ci sarà bisogno”.

Sappiamo anche che la Ferragni ha aperto un canale Telegram, dal nome Chiara’s most loyal, dove potrà aggiornare tutti i suoi follower sulla sua vita attuale. Che dire, speriamo che sia Federico che Chiara non finiscano per farsi la guerra come hanno già fatto molti prima di loro, dimenticandosi di tutto quell’amore che li ha legati (e si spera li leghi ancora) in passato e soprattutto continuando a prendere le scelte migliori per i loro figli, come stanno già facendo.

E’ una nuova tecnica veramente?

Tornando a noi, tra i vari colpi di scena che stiamo leggendo in queste settimane dei Ferragnez, in molti sostengono che Chiara Ferragni abbia deciso di approcciarsi a questa situazione in maniera più differente. C’è chi eguaglia il suo modo di agire a quello di Belen Rodriguez, cioè rispondendo in prima persona ai follower e raccontando con post diretti, la sua verità.

Per altri invece è palese di come, donne come Chiara e Belen siano semplicemente stanche di essere attaccate dagli haters senza poter mai rispondere. Quale sarà la verità secondo voi?