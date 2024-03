Rocco Siffredi, finalmente la rivelazione scottante: quello che ha confessato lascia tutti stizziti

Rocco Siffredi ha voluto rilasciare la sua verità, in merito ad una questione che non si sarebbe svolta com’è stata descritta. Ecco che cosa ha dichiarato il noto pornostar, lasciando tutti stupefatti.

Non ha bisogno di presentazioni, in quanto, a prescindere da chi segue il suo genere e chi no, tutti quanti a questo mondo abbiamo sentito parlare di Rocco Siffredi, il noto pornostar che ha fatto la storia nel suo settore.

La vita di Rocco Antonio Tano, è sempre stata molto seguita, in quanto le sue scelte lavorative hanno sempre incuriosito molto, per questo non stupisce il fatto che la nota serie incentrata su di lui stia avendo molto successo. Ma su un particolare episodio da poco trasmesso, Siffredi ha voluto chiarire una questione, spiegando come sarebbe andata in realtà.

La rivelazione scottante di Rocco Siffredi

In merito proprio all’interesse che Rocco Siffredi genera tra i suoi fan, in suo onore, è uscita da pochi giorni, la serie tv su Netflix, Supersex, un biopic ispirato alla storia del pornostar. A interpretare Rocco nella storia ci sono due attori, Saul Nanni, il lui da giovane e Alessandro Borghi, il lui da adulto.

In una recente intervista rilasciata da Rocco a Vanity Fair, che vi consigliamo di leggere, il personaggio pubblico ha rivelato cosa ne pensa della storia: “Magari c’è qualche slittamento temporale, ma tutto combacia, sono contento del risultato. Quando ho visto di fila tutte e sette le puntate ero sconvolto, e sono stato sconvolto una settimana” e ancora: “sono stato male, avevo un po’ messo da parte alcune cose con mia madre, con la famiglia…”.

Una scena non corretta

Nel sesto episodio, della serie tv Netflix, Supersex, dal titolo Resurrezione dei corpi, abbiamo visto Rocco Siffredi impegnato in un rapporto orale con un’amica d’infanzia, dopo il funerale di sua mamma. Ovviamente questo momento ha generato diverse sensazioni negli spettatori, i quali si sono chiesti se la storia fosse andata realmente così.

Motivo per cui Siffredi, intervistato al canale podcast Passa dal BSMT, ha dichiarato: “La signora aveva 70 anni. Nella serie viene raffigurata nel cimitero, durante il funerale, in realtà è successo il giorno dopo…”, ma non è successo quello che si vede nella scena però. Vi riportiamo il video con le parole rilasciate dal porno-attore, in modo che possiate farvi un’idea di quello che ha detto. Non vi rilasciamo molti dettagli, per rispetto dei telespettatori che stanno vedendo la serie che magari non hanno visto ancora la puntata in oggetto.