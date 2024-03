Meghan Markle, altro che futuro da reale: il suo destino è solo questo ed Harry lo sa

Meghan Markle potrebbe prendere una decisione totalmente inaspettata per il suo futuro, una sorta di ritorno alle origini. Ecco che cosa hanno proposto alla duchessa del Sussex, con buona pace per Harry.

I Sussex hanno fatto molto parlare di loro, fin dai primi scatti che la stampa ha reso pubblici, di loro due insieme. Da quel momento di “acqua sotto i ponti” ne è passata, in quanto Meghan Markle e Harry hanno deciso di vivere una vita totalmente differente da quella che ci si aspetta da dei membri della Royal Family.

Meghan ha sempre incentrato il suo futuro, dopo il matrimonio con il secondogenito di re Carlo III, in una determinata direzione, ma adesso, qualcosa potrebbe cambiare e una proposta potrebbe rivoluzionare nuovamente la sua vita. Accetterà? Cosa ne pensa Harry?

Il futuro di Meghan Markle non è “reale”?

A proposito di futuro, Meghan Markle ha molti “piani B” da quello che possiamo capire, per cercare di tirarsi su dopo i problemini di fiducia avuti con alcuni partner, tra cui Spotify. Oltre a quello di cui vi parleremo a breve, la duchessa del Sussex, da qualche ora è tornata attiva su Instagram, dopo 4 anni di assenza. Per il momento c’è soltanto il logo e un sito internet, per sponsorizzare il brand “American Riviera Orchard“.

Non si sa ancora nulla su questo progetto imprenditoriale di Meghan, per molti media americani e britannici, la moglie di Harry potrebbe iniziare a proporre prodotti per la casa e per il giardino, potrebbe essere quindi un sito di lifestyle, ma ancora ovviamente non c’è nulla di certo. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.

Meghan torna a Suits?

Oltre al progetto social, da qualche giorno si sta parlando di una reunion del cast della fortunata serie tv americana a tema legal drama, Suits, creata da Aaron Korsh. Con un comunicato social dell’ATX Tv Festival, è stato reso noto che prossimamente i fan della serie, potranno rivedere alcuni dei loro beniamini. Oltre a Korsh, da quello che si legge sul post, al festival prenderanno parte Patrick J. Adams, Sarah Rafferty, Dulé Hill e Amanda Schull.

Gli altri attori del cast, quindi Gina Torres, Gabriel Macht, Rick Hoffman, Katherine Heigl e, appunto, anche la nostra, Meghan Markle, non hanno ancora dato conferma, quindi per loro bisognerà attendere notizie in merito. Quel che è certo è che la duchessa del Sussex non ha ancora né confermato ma neanche smentito, quindi i fan possono ancora sperare di rivederla alla reunion di Suits. A tal proposito cosa ne penserà Harry?