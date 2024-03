Iva Zanicchi, messa all’angolo proprio per questo: paura per la cantante di Zingara

Brutta disavventura vissuta da Iva Zanicchi, la cui carriera lavorativa è stata frenata proprio da questo dettaglio. Non può andare avanti e non si sa quanto durerà questa situazione. Ecco cosa sta succedendo.

Iva Zanicchi, nonostante i suoi 84 anni, ha ancora una grinta e una forza d’animo, da fare invidia alle ragazzine di oggi. Non ha bisogno di presentazioni l’Aquila di Ligonchio, la cui voce è amata ancora oggi da tutti i suoi fan più fedeli.

Ma Iva non è soltanto una cantante, è anche una conduttrice, un’opinionista e attrice, il cui successo è arrivato già a partire dagli anni ’70. Per via del suo straordinario talento, Alighiero Noschese la definì come “il pollice della canzone italiana”, decretandola come una delle personalità più forti della musica italiana, insieme ad altri grandi nomi, Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Milva. Per questo non stupisce il fatto che la Zanicchi sia ancora in attività, eppure questo improvviso stop ha ribaltato completamente la situazione.

Iva Zanicchi messa all’angolo

Iva Zanicchi come dicevamo, prima di questo terribile stop, di cui vi parleremo a breve, che l’ha allontanata temporaneamente dalle scene, l’abbiamo vista molto dietro al piccolo schermo. Ha vestito i panni della coach di Io Canto Generation, di opinionista a, La vita in diretta, di ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e così via. Durante una delle sue ultime interviste rilasciate al magazine Nuovo, la cantante di Zingara, ha aggiornato i suoi fan, sulla salute del suo compagno, Fausto Pinna: “Purtroppo però è costretto a letto…Riusciamo a farlo sedere sulla carrozzina solo qualche ora al giorno…Adesso questa è la sua vita e purtroppo lui è lucido, quindi è ancora peggio…”.

Tra l’altro, sempre alla rivista ha rivelato: “Sto maturando l’idea…E quando lo annuncerò sarà definitivo…”, di voler dire addio ai concerti live, anche per stare più vicina al compagno. Iva è stata molto precisa su questo punto: “Non farò certo come i Pooh che da dieci anni stanno facendo l’ultima tournèe della loro vita…”.

I problemi di salute di Iva

Ma a stare male in casa sua, non è soltanto il suo compagno, Fausto Pinna, ma purtroppo anche Iva Zanicchi in persona. Purtroppo, la nota cantante ha dovuto stoppare il suo tour, in quanto, come ha rivelato il suo staff: “Ha una forte raucedine…”. Per questo motivo le ultime due date dei suoi concerti sono saltate, venendo poi recuperate a Roma il 27 ottobre.

Chi ha acquistato il biglietto per uno degli eventi soppressi, ha due alternative, recarsi a Roma, nel giorno e all’ora prestabilite, per godersi il concerto, visto che il biglietto sarà valido oppure, farsi rimborsare direttamente sul sito dell’evento. Detto questo, speriamo che Iva possa rimettersi al più presto.