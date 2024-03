Beatrice Luzzi, finalmente arriva la rivelazione scottante: ecco cosa sarà costretta a fare dopo il Gf

Beatrice Luzzi ha rivelato alle telecamere del Grande Fratello quali saranno i suoi piani, appena uscirà dal reality più spiato di sempre. Le sue parole hanno fatto commuovere tutti quanti, l’attrice non dimentica proprio nessuno.

Quando si penserà a questa edizione del reality Mediaset, saranno in pochi a non definirlo il “Grande Fratello di Beatrice Luzzi“, in quanto la protagonista indiscussa di quest’anno è sicuramente lei. I suoi fan la amano e glielo fanno capire in tutti i modi, nonostante all’interno della Casa, la vita per lei non sia delle più facili.

Sono stati mesi molto intensi e adesso a poco dalla fine, la semifinalista è stanca, ma cerca di tenere duro ancora per questi ultimi sprazzi di fatica. Quando uscirà dalla Casa più spiata di sempre però, sa già quello che farà e condivide i suoi pensieri con i telespettatori.

Ecco cosa farà dopo il Grande Fratello Beatrice Luzzi

In merito proprio al termine di questa edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto esultare i gieffini di gioia: “Stasera vi do una notizia che stavate aspettando. Vi dirò quando ci sarà la finalissima, trascorrete le vacanze di Pasqua dentro o fuori? La finalissima sarà lunedì 25 marzo, quindi starete con i vostri cari…”.

Inoltre, in merito ai finalisti, siccome sono ancora molti gli inquilini all’interno della Casa, Alfonso ha dichiarato: “preparatevi che queste due settimane faremo tantissime eliminazioni flash, colpa vostra che siete arrivati in finale tutti insieme”. Per il momento infatti, soltanto Beatrice Luzzi e Roy Chin sono entrate di diritto nel gruppo dei finalisti, bisognerà quindi capire come si evolveranno queste settimane, fino alla puntata che decreterà finalmente il vincitore.

Bea: -“Quando esco facciamo un qualcosa di bellissimo, però vi annuncio di aver deciso di prendere 40 giorni e mi dedico ai miei figli e a mia mamma.

Dopo 40 giorni riusciamo a creare qualcosa di bello magari ci inventiamo una trasmissione per confrontarci”#grandefratello #gf pic.twitter.com/7LqR0t7LRp — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 13, 2024

Non dimentica il suo pubblico

Nonostante Beatrice Luzzi abbia tirato un temporaneo, sospiro di sollievo, essendo lei entrata di diritto nella pole position dei finalisti, è comunque molto stanca dopo tutti questi mesi di permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia, 6 mesi di Grande Fratello sono tanti per tutti. Per questo, dopo aver ricevuto un “aereo messaggio” da parte dei suoi fan più sfegatati, l’ex attrice di Vivere ha dichiarato che quando uscirà, si vorrà prendere 40 giorni di pausa, stando insieme ai suoi figli e a sua mamma.

In seguito: “Dopo 40 giorni riusciamo a creare qualcosa di bello magari ci inventiamo una trasmissione per confrontarci, per affrontare tanti temi della vita…”. Chissà se gli autori di Mediaset, avranno captato le sue parole?