Sciagura Rai: l’addio di Amadeus per Sanremo 2025 si fa sentire sempre di più | Dirigenti in subbuglio

Caos in Rai in quanto le rivelazioni su Sanremo 2025 e su Amadeus hanno mandato tutti in subbuglio. Ecco che cosa hanno dichiarato da Viale Mazzini in merito a tutta questa storia.

Amadeus è un grande conduttore, in qualunque programma lo mettano, il successo è garantito. Sicuramente negli ultimi 5 anni, la sua conduzione al Festival di Sanremo, gli ha fatto guadagnare moltissimi punti nel cuore dei suoi fan, i quali avrebbero voluto vederlo anche nei prossimi anni a venire.

Di dichiarazioni ne abbiamo sentite molte in queste ultime settimane, in merito alla kermesse canora, motivo per cui la Rai è stata costretta a scendere in campo, per far chiarezza su quello che sarà il futuro di Ama e del Festival di Sanremo 2025. Ecco cos’è successo.

Addio ad Amadeus per Sanremo 2025?

Ricapitolando, questo Festival di Sanremo appena concluso è stato un successone, motivo per cui in molti speravano che Amadeus potesse proseguire con la conduzione della kermesse canora. Da quello che ha dichiarato il direttore artistico invece, questo (almeno per ora) è stato il suo ultimo festival, per diversi motivi, tra che non voleva superare il numero di edizioni condotte da grandi quali Mike Bongiorno e Pippo Baudo, tra che aveva voglia di fare altro, per non parlare della promessa fatta al suo amico Ciuri.

I fan quindi, dopo aver udito queste sue parole, si erano rassegnati alla sua assenza, concentrandosi quindi sul nome del suo ipotetico sostituto. Le ultime dichiarazioni però hanno riacceso la speranza nel cuore dei fan, in quanto secondo le indiscrezioni rilasciate da Italia Oggi, Ama avrebbe accettato la conduzione dei prossimi due festival. Ma sarà veramente così?

La Rai risponde ai rumors

Dopo aver letto queste dichiarazioni, i telespettatori hanno sperato quindi di rivedere Amadeus alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo 2025. Siccome gli animi erano molto accesi, la Rai ha deciso di intervenire pubblicamente con un comunicato ufficiale: “Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75ma edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate”.

Da queste parole pare proprio che Ama non lo rivedremo tanto presto al festival, come conduttore, perchè come ospite nulla vieta che il prossimo anno sia seduto in prima fila, chi può dirlo. Ad ogni modo, accantonata l’idea che Ama possa tornare, sono molte le indiscrezioni che punterebbero a due nomi in particolari, quelli di Alessandro Cattelan e Michelle Hunziker. Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali in merito da mamma Rai.