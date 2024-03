“Non mi sposo più”: Dramma Rai, la confessione di una conduttrice lascia tutti senza parole

L’ha dichiarato lei stessa, non si sposa più, il dolore per quello che ha passato è ancora molto vivo dentro di lei. Ecco che cosa ha raccontato la nota conduttrice della Rai.

Le storie d’amore nascono tutte con i migliori propositi ma purtroppo non tutte finiscono con il classico: “e vissero per sempre felici e contenti”. Molte coppie, “scoppiano”, lungo il tragitto e in maniera più o meno dolorosa, molti di loro devono cercare di ricominciare da capo, dopo aver vissuto quelle brutte esperienze.

È successo questo alla nota conduttrice della Rai, la quale ha rilasciato una dichiarazione precisa, in merito alla sua vita sentimentale. La sua rivelazione ha lasciato tutti senza parole, in quanto pare essere molto certa di come dovrà essere la sua vita.

La confessione della conduttrice della Rai

Questa nota conduttrice è anche una cantautrice e una showgirl, che ha fatto il suo debutto in Rai a partire dagli anni’90. Nel corso del tempo è passata dal ruolo di valletta, passando poi per quello di conduttrice, cantante, opinionista, concorrente di diversi programmi e così via. Nonostante abbia lavorato in diverse emittenti, da come possiamo vedere nella sua biografia, nell’emittente statale ci ha passato la maggior parte dei suoi anni lavorativi.

Tra le ultime esperienze fatte appunto, l’abbiamo vista al programma condotto da Alba Parietti, Non sono una signora. Diciamo che la vita di questa showgirl è stata altalenante sia lavorativamente parlando, sia a livello sentimentale. Infatti, da poco ha firmato le carte per il divorzio del suo secondo matrimonio e come ha dichiarato lei stessa: “Non me lo aspettavo che finisse”.

Amore si, matrimonio no!

Sicuramente Stefania Orlando non se l’aspettava che anche il suo secondo matrimonio avesse un tale epilogo, eppure qualche giorno fa, come ha dichiarato lei stessa, ha firmato ufficialmente le carte per il divorzio da Simone Gianlorenzi. In una recente intervista rilasciata a Storie di donne al bivio a Monica Setta ha dichiarato: “Il 4 marzo è stato firmato il mio divorzio da Simone Gianlorenzi. Ho sofferto tanto, ma ora basta lacrime: io e il mio ex marito ci siamo lasciati in modo civile e stiamo recuperando un rapporto sereno…”.

La Orlando non se l’aspettava che finisse così, ma purtroppo le cose hanno preso questa triste piega. Nonostante adesso pare essere legata sentimentalmente a Marco Zechini, anche se non ha ancora ufficializzato la storia, la conduttrice è stata chiara: “Pronta ad amare, ma non mi sposo più”.