Gf, Anita Olivieri asfalta il suo fidanzato in diretta televisiva: è furia tra il pubblico

L’occhio indiscreto del Grande Fratello non si è fatto sfuggire le parole di Anita Olivieri sul suo ex fidanzato

Anita Olivieri è una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello. La concorrente nip ha catturato l’attenzione del grande pubblico sia per la sua bellezza acqua e sapone, ma soprattutto per la personalità determinata e forte.

Ha 26 anni e ha conseguito una laurea in Relazioni Internazionali. Prima dell’esperienza al reality di Canale 5, Anita lavorava in una grande azienda di automotive occupandosi principalmente di Marketing. “Nella vita mi sono fatta il mazzo, ho studiato tanto. Ho due lauree, triennale, magistrale e anche un master a 25 anni“, ha raccontato nel video di presentazione.

La scelta di partecipare al Grande Fratello nasce da un desiderio di sperimentare nuove avventure ed assecondare la sua voglia di libertà.

“Arrivata all’apice del mio momento lavorativo, ho capito che non sapevo cosa stavo facendo, non ero felice. È il motivo per cui sto qui, guardo quella porta e mi sento libera, sento di potermi esprimere più di quanto possa fare qui fuori“, racconta Anita.

Anita Olivieri, trova l’amore al Grande Fratello

Anita Olivieri sta dimostrando una grande personalità all’interno della casa più spiata d’Italia e per questo l’opinione pubblica è divisa in due tra chi la ama e chi non tollera i suoi modi di fare. Nonostante i giudizi altrui, Anita si sta godendo la sua esperienza e tra le mura di Cinecittà pare abbia trovato un nuovo amore.

La concorrente nip si è avvicinata sempre più ad Alessio Falsone, ma nelle ultime puntate è arrivata la conferma quando ha ammesso di ‘non aver mai provato una cosa così’. “Lui mi ha preso subito la testa ed è quello che è un problema. Quando mi prende di testa è difficile”, ha raccontato Anita.

Anita Olivieri, le dichiarazioni sul suo ex in diretta

Anita Olivieri è sempre più vicina al suo coinquilino Alessio Falsone, ma questa love story non convince affatto il pubblico. Fino a poco tempo fa, Anita professava grande amore per Edoardo Sanson, il fidanzato che a San Valentino è entrato in casa per farle una sorpresa. Pochi giorni dopo, la gieffina lo ha mollato in diretta per godersi alla luce del sole la love story con Alessio.

A stupire il grande pubblico sono state le parole che Anita ha riservato per il suo ex fidanzato durante delle confidenze con il suo nuovo amore. “Veniva fuori casa, piangeva, diceva ‘io mi ammazzo senza di te, io non ce la faccio, mi uccido’. Si buttava per terra, piangeva come un pazzo. Pazzo proprio. [..] Gli dicevo ‘guarda tu non ti rendi conto che è meglio per entrambi. Tu vieni qua, fai tutta questa scenata, mi rimetto con te e tu sai che sto con te per pena e non perchè ci voglio stare, che senso ha?’. Poi ho detto basta“, sono state le parole di Anita pensando probabilmente di non essere ripresa dalle telecamere.