Bianca Berlinguer asfaltata in diretta televisiva: tutta colpa di Mauro Corona | Che vergogna

Le parole di Mauro Corona hanno spiazzato la conduttrice di Cartabianca. L’attacco è stato in diretta televisiva

Professionale, discreta e con la passione per il giornalismo, Bianca Berlinguer è una grande icona della televisione italiana che per ben 34 anni ha prestato il suo servizio ai palinsesti della Rai. Oggi è una delle conduttrici più apprezzate del piccolo schermo.

Una donna discreta che ha sempre creduto nell’autenticità della sua professione fino al punto di condurre il TG3 e ora Cartabianca. D’altronde sin dalla sua giovane età ha ben in mente la carriera che vuole intraprendere ed inizia a lavorare per Il Messaggero e Mixer.

In questi contesti, Bianca ha l’opportunità di apprendere il giornalismo d’inchiesta che si rivelerà fondamentale per la sua futura carriera televisiva. La Berlinguer dal 1990 è iscritta all’Albo dei giornalisti professionisti.

L’anno seguente arriva la grande opportunità al TG3, di cui ne diventa direttrice nel 2009. Abbandona l’incarico nel 2016 e ammette: “Sette anni fa quando ho assunto la direzione del Tg3 dissi in un editoriale che avrei voluto un Tg3 corsaro e evidentemente questo non poteva piacere a tutti. [..] Quanto a me resterò a lavorare in Rai. Ci rivedremo presto, prestissimo“.

Bianca Berlinguer, l’avventura a Cartabianca

La giornalista “corsara”, dopo aver lasciato il TG3, nel 2017 avvia un nuovo percorso professionale al timone del programma Cartabianca: «Non è nostra intenzione fare un talk show, cioè cinque o sei ospiti che si scontrano e che urlano. Quel genere è ormai tramontato dappertutto, in tanti lo hanno compreso, del resto».

Negli anni di conduzione in Rai, Bianca riceve tanti consensi ma anche polemiche per alcuni ospiti fissi della trasmissione come Mauro Corona. A settembre 2023 per la Berlinguer è iniziata una nuova avventura e dopo 34 anni ha detto addio alla Rai per migrare a Mediaset. La giornalista corsara però è rimasta fedele al suo programma e conduce “È sempre Cartabianca“.

Bianca Berlinguer, attaccata in diretta da Mauro Corona

La nuova stagione televisiva è stata inaugurata dal passaggio di Bianca Berlinguer a Mediaset, dopo anni trascorsi al servizio dell’emittente rivale. È sempre Cartabianca non ha modificato il proprio format e anche gli ospiti fissi sono sempre gli stessi. Tra questi non può mancare Mauro Corona, il celebre scrittore specializzato nell’alpinismo, che è sempre in collegamento con la trasmissione.

Durante un dibattito sulla Royal Family, Mauro è intervenuto ed ha attaccato Bianca Berlinguer in diretta televisiva. “È solo gossip”, ha esordito l’ospite lasciando tutti i presenti senza parole. L’argomento di dibattito riguardava la principessa del Galles: “Kate Middleton probabilmente non appare perché sarà smagrita, in difficoltà fisica? Ma queste sono pagliacciate indegne di un programma tv. Ma cosa gliene frega a lei, Bianchina?”.