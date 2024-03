Lory Del Santo, la frecciatina piccante lascia tutti senza fiato: “…me lo trovai nudo”

La rivelazione di Lory Del Santo ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto dopo tanto tempo a quell’aneddoto passato ha dato anche nome e cognome. Una storia veramente scioccante.

Lory Del Santo è un personaggio televisivo, una regista, un’attrice e un’ex modella italiana di 65 anni, la cui fama maggiore l’ha raggiunta negli anni ’80. Tra le sue varie interpretazioni, negli ultimi anni l’abbiamo vista molto spesso in vari reality Mediaset, in veste di opinionista, come al Grande Fratello Vip, Pechino Express e La Fattoria, per non parlare di quando, nel 2005 vinse l’Isola dei famosi.

La carriera di Lory ha inizio da molti anni addietro, motivo per cui di cose da raccontare ne avrà sicuramente. Dopo tanto tempo, ha fornito l’identità del protagonista di quella rivelazione piccante che aveva raccontato in passato. Ecco di chi stiamo parlando.

Lory Del Santo e la rivelazione piccante

In una recente intervista rilasciata da Lory Del Santo al Corriere della Sera, l’ex opinionista ha rivelato diversi aneddoti della sua vita lavorativa e non. In merito ai dolori che ha vissuto in passato, sicuramente aver dovuto dire addio a tre dei suoi quattro figli, è stato per lei un momento veramente devastante. Dopo la morte di Conor, con suo padre Eric Clapton non si sono più sentiti: “Dopo quello che è accaduto non ci sentiamo più. Ma il nostro rapporto era già inquinato dal suo manager, Roger. Gli faceva credere che chiedessi sempre soldi, soldi che si intascava lui…”.

Lory, per chi non lo sapesse ha dovuto seppellire il piccolo Conor Clapton, morto a soli 5 anni, dopo essere caduto dal 53esimo piano del grattacielo Galeria di New York. Per non parlare del piccolo nato prematuro, figlio di Richard Krajicek: “È nato a Milano, prematuro ma perfetto, è morto in due settimane per un’infezione” e infine il suo terzo figlio, Loren, il quale si suicidò a 19 anni, dopo aver sofferto di anedonia.

In merito al suo ultimo figlio, Devine, la Del Santo ha rivelato: “Per me è un quadro indecifrabile, è l’unico che mi chiama Loredana. È cambiato molto da quando è successa la cosa di Loren…si è ritirato in casa, non vuole più uscire…”.

La storia del “perizoma rosso”

La vita privata di Lory Del Santo non è stata per niente facile, nonostante adesso pare abbia trovato un certo equilibrio con il suo nuovo compagno, Marco Cucolo, con il quale è legata dal 2015. Nella sfera lavorativa invece, ha avuto pare più successo, anche se l’aneddoto che ha raccontato, fa capire quanto sia stato difficile per lei. Dopo tanto ha rivelato chi è stato l’uomo nudo che le si era parato davanti con il perizoma rosso.

Ma facciamo un passo indietro, ecco che cosa ha dichiarato Loredana al Corriere della sera: “Non ho mai rivelato il nome. È morto da un pezzo. È Sergio Leone…andai nel suo ufficio all’Eur con il mio book per chiedergli una particina. Lui sfogliò le foto, poi sparì in un’altra stanza e mi chiamò” e ancora: “Io andai e me lo trovai nud0, tutto peloso, con la barba, questa pancia enorme. C’era un letto matrimoniale. Mi ha abbracciato e io gli ho detto: ‘no, scusa, guarda, mi fa piacere essere qua, sei molto carino, ma devo andare‘…”. Chissà se la famiglia del regista vorrà replicare a questa dichiarazione?