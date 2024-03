Gf, Oriana Marzoli altro che innamorata del gieffino: nel suo cuore solo ‘l’uomo dei caffe’ | Lo conosciamo tutti

Oriana Marzoli pare aver voltato pagina, nel suo cuore non c’è più spazio per l’ex gieffino ma per il famoso “uomo del caffè”, sono mesi che ne sentiamo parlare, praticamente lo conoscono tutti.

L’abbiamo vista al Grande Fratello Vip, stiamo parlando di Oriana Marzoli, l’ex gieffina e influencer che ha tenuto i suoi amati follower con il fiato sospeso, per la sua tormentata storia d’amore con Daniele Dal Moro.

Dopo tanti tira e molla, pare che il loro amore sia giunto (per ora) al capolinea, motivo per cui Oriana ha voltato pagina. Da quella storia social mostrata, pare proprio che l’ex gieffina abbia un nuovo flirt in corso, con il famoso “uomo del caffè”, di cui tutti abbiamo sentito parlare in questi mesi. Avete capito di chi parliamo?

Oriana Marzoli e “l’uomo del caffè”

E’ quasi impossibile da credere, ma molte volte le coincidenze sono veramente “sottili”. In questo momento abbiamo due ex gieffine, entrambe influencer che hanno trovato l’amore tra le mura della Casa più spiata di sempre. Ambedue hanno vissuto una storia travagliata con i colleghi del Grande Fratello e tutte e due hanno messo fine alla loro relazione dopo varie beccate social. Una è Oriana Marzoli, l’altra è Antonella Fiordelisi.

La prima ha vissuto una storia d’amore che ha fatto sognare i suoi fan con, Daniele Dal Moro, mentre la seconda ha “visto” i cuoricini dei suoi followers, spezzarsi in due, dopo la fine della relazione con Edoardo Donnamaria. Dopo un periodo difficoltoso per entrambe, pare che insieme, abbiano deciso di voltare anche pagina, organizzando una serata” a 4″.

Oriana e Antonella hanno voltato pagina?

Ed è proprio a questo punto che volevamo arrivare, sui presunti nuovi flirt di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Le due ex gieffine sono state pizzicate insieme, mentre cenavano con le loro rispettive nuove fiamme (forse), seduti tutti e 4 al medesimo tavolo. A rilasciare questa indiscrezione è stato Amedeo Venza, il quale ha dichiarato che al tavolo quella sera c’erano Oriana e Cristiano Iovino, eh si proprio lui, il famigerato “uomo del caffè”, citato diverse volte da Ilary Blasi e Antonella con Salvatore Angelucci, ex tronista di Uomini e Donne.

Per il momento non c’è stata nessuna conferma ufficiale rilasciata dalle dirette interessate, per questo ad oggi questi sono solo pettegolezzi. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.