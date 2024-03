Alfonso Signorini per lui nessuna speranza: l’amara scoperta di questa mattina

Alfonso Signorini non può credere ai suoi occhi. Il noto conduttore di Canale 5 è stato superato proprio da lei

Alfonso Signorini è un grande protagonista della televisione italiana in grado di regalare puro intrattenimento e divertimento al pubblico italiano. Non solo conduttore e personaggio pubblico, Alfonso ha avviato parallelamente la carriera da giornalista.

Soprannominato il re del gossip, per moltissimi anni è stato il Direttore responsabile del magazine Chi. Lo scorso anno, però, per Signorini è iniziata una nuova avventura che l’ha costretto a lasciare l’incarico ed iniziare un nuovo progetto per il Gruppo Mondadori.

“Siamo orgogliosi di poter affidare ad Alfonso Signorini, punto di riferimento dell’intrattenimento in Italia, una sfida che lo vedrà impegnato nella creazione e nello sviluppo di una talent agency del Gruppo, in cui potrà mettere a frutto la profonda conoscenza del mondo dello spettacolo“, sono state le parole dell’Amministratore Delegato di Mondadori Media.

Nonostante il cambio di rotta, Signorini non ha totalmente abbandonato Chi e ne è diventato il Direttore Editoriale. “A Chi, creatura con cui sono in grande sintonia e che ormai fa parte del mio DNA, darò come sempre tutte le mie energie“, ha dichiarato il celebre giornalista.

Alfonso Signorini, quando finisce il Grande Fratello

Oltre ad essere un talentuoso e professionale giornalista, Alfonso Signorini è anche un uomo di spettacolo che da diversi anni è al timone del Grande Fratello. Il reality sta regalando moltissime emozioni in questa edizione e soprattutto tanta emozione per le vicende d’amore che hanno accompagnato il pubblico durante questi mesi.

Ma quando è prevista la finale del Grande Fratello? L’edizione 2024 del reality di Canale 5 sta per giungere al termine e la finalissima è sempre più vicina, ma il grande pubblico non è pronto a vedere le luci di Cinecittà spente. L’ultima puntata è prevista per giovedì 4 aprile in cui si scoprirà il vincitore di questa edizione.

La terribile scoperta di Alfonso Signorini

Il Grande Fratello sta per chiudere i battenti e decretare il vincitore di questa edizione 2024. Il pubblico italiano è già pronto a scommettere su alcuni concorrenti, ma come spesso accade, la situazione può ancora cambiare. Nel frattempo, però, continuano le dinamiche all’interno della casa più spiata d’Italia e nella puntata del 11 marzo Alfonso non ha ottenuto i risultati desiderati.

Il conduttore ha avuto la terribile notizia di essere stato superato da Lolita Lobosco in termini di ascolti, la fiction televisiva in onda su Rai 1 in cui la protagonista è Luisa Ranieri. La serie ha registrato uno share del 28,17% con un totale di 5 milioni di telespettatori sintonizzati sulla tv di Stato. Il Grande Fratello, invece, è stato seguito da circa 2 milioni e 278 mila spettatori con uno share del 17,61%.