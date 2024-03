Uomini e Donne, spunta una verità amara per un cavaliere: Maria De Filippi senza fiato per la scoperta

Il cavaliere più celebre di Uomini e Donne ha raccontato un retroscena della sua vita. Ha lasciato tutti senza parole

Uomini e Donne, da oltre tre decenni, tiene compagnia a milioni di telespettatori nella fascia pomeridiana. Il dating show è ideato e condotto da Maria De Filippi, considerata un’istituzione dei palinsesti Mediaset e la regina della televisione italiana.

Nelle ultime puntate, negli studi di Cologno Monzese si è coronata la scelta del tronista Brando Ephrikian che ha deciso di proseguire la relazione al di fuori del programma con la corteggiatrice Raffaella Scuotto. “Non ti ho scelta con la testa ma con il cuore“, sono state le parole del giovane.

Come sempre, Uomini e Donne regala tantissime emozioni ai milioni di telespettatori che si affezionano ai protagonisti e seguono le vicende d’amore con passione. Anche il Trono Over continua a catturare l’attenzione dell’opinione pubblica soprattutto per la presenza di personaggi storici del programma.

A commentare le esterne, le conoscenze e le nuove storie d’amore ci sono i due opinionisti diventati ormai delle icone della trasmissione. Tina Cipollari e Gianni Sperti formano una coppia invincibile ed il pubblico non può far a meno delle loro opinioni.

Uomini e Donne, una rivelazione shock

Uomini e Donne è uno dei programmi Mediaset più seguiti dal pubblico italiano. In onda dal 1996, ha regalato tanto divertimento ed emozione ai telespettatori e soprattutto moltissimi personaggi che hanno fatto la storia del programma. Tra questi l’icona indiscussa resta sempre Gemma Galgani che, nel corso degli anni, è diventata un pilastro per la trasmissione.

Si sono susseguiti però tantissimi altri personaggi che hanno attirato l’attenzione su di se. Uno in particolare, napoletano doc, ha diviso l’opinione pubblica tra chi lo ama e chi non apprezza i suoi modi soprattutto nei confronti delle dame. Stiamo parlando di Armando Incarnato che, negli ultimi giorni, ha rilasciato una dichiarazione sconvolgente.

Uomini e Donne, la dichiarazione del cavaliere

Armando Incarnato, l’hairstylist napoletano, da circa 7 anni è una presenza fissa nella trasmissione di Maria De Filippi e desidera fortemente trovare il vero amore. Armando ha raccontato di aver fatto parte del cast di Gomorra, la serie tv che narra le vicende dei clan camorristici di Napoli tratto dall’omonimo romanzo di Roberto Saviano.

Armando ha raccontato di essere stato contattato dalla produzione per utilizzare una delle sue moto, ma il cavaliere ha dovuto prendere il posto dell’attore che non era in grado di guidarla. Incarnato avrebbe quindi impressionato il regista tanto da proporgli di recitare la scena dell’omicidio di una donna. Il cavaliere però ha rifiutato per il rispetto che nutre nei confronti delle donne. “Quando non mi sono presentato sul set il regista mi ha fatto sapere che avevo chiuso”, ha raccontato alla rivista Nuovo Tv.