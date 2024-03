Simona Ventura e Paola Perego come non le avete mai viste: scandalo in diretta televisiva

Siamo abituati a tutto, ma sicuramente Simona Ventura e Paola Perego in questa versione non l’avevate mai viste. Molti sono rimasti senza parole, altre si sono divertiti, ecco che cos’è successo in diretta.

Simona Ventura e Paola Perego da sole sono già da 100, ma insieme si guadagnano la lode, in quanto sono un portento. Le due conduttrici, con la loro simpatia, tengono alto l’umore dei fan, i quali le seguono sempre con molto ardore al loro, Citofonare Rai 2.

I telespettatori sono abituati a vedere di tutto ormai quando ci sono Simona e Paola di mezzo, in quanto ogni giorno si inventano qualcosa di nuovo per far divertire il loro pubblico, ma questa volta hanno lasciato tutti senza parole, in quanto il momento è stato esilarante.

Simona Ventura e Paola Perego come non le avete mai viste

Simona Ventura e Paola Perego, per una cosa o per l’altra, non hanno sempre passato momenti felici, per questo motivo, vederle così sorridenti nello show Rai è piacevole per i loro fan. Per esempio, qualche giorno fa, la Perego aveva fatto spaventare tutti i suoi fan, dopo aver abbandonato Citofonare Rai 2, a causa di un malessere improvviso. Visto quello che ha passato di recente per via dell’operazione che ha subito, in molti hanno pensato potesse essere una ricaduta.

Fortunatamente, da quello che abbiamo potuto vedere nel corso delle puntate successive, Paola e Simona sono tornate a condurre insieme, con la stessa brio di sempre. Anche la Ventura dopo una parentesi triste della sua vita amorosa, adesso ha ritrovato la felicità grazie al suo futuro marito, Giovanni Terzi, con il quale l’abbiamo vista a Ballando con le stelle.

Le Spice Girls alternative

In merito proprio a questa ritrovata felicità, non stupisce il fatto che Simona Ventura e Paola Perego, si divertano “come matte” alla conduzione di, Citofonare Rai 2. In una recente puntata le abbiamo viste, insieme a Rosanna Lambertucci, Veronica Maya e Giulia Elettra Gorietti, esibirsi in una versione molto alternativa di Wannabe, pezzo iconico delle Spice Girls.

Che dire, a prescindere dalla performance che quella si sa è impossibile da eguagliare all’originale, non si può dire che le due conduttrici non abbiano coraggio, esibendosi senza “paracadute” in diretta, facendo divertire sia i presenti che il pubblico da casa. Chi lo sa, la prossima volta la Ventura e la Perego oltre alle lezioni di ballo, prenderanno anche quelle di canto. Chi può dirlo?

Ad ogni modo, avete visto la loro esibizione spassosissima, vi siete divertiti?