Marisa Laurito, annuncio choc in diretta televisiva: quello che ha combinato mette all’angolo tutti

Marisa Laurito ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto nessuno poteva immaginare una verità del genere. Ecco che cosa ha dichiarato la famosa conduttrice.

E’ una conduttrice, nonchè attrice e cabarettista, stiamo parlando della famosa, Marisa Laurito, con la cui simpatia ci tiene compagnia ormai da decenni. Di anni ne ha 72 e anche se l’età delle signore non si rivela, per lei non conta, in quanto ha stessa brio degli esordi.

Marisa dice molto spesso quello che pensa senza troppi giri di parole, questa volta però ha rilasciato una dichiarazione che le sarebbe potuta “costare cara”. Ecco che cosa ha dichiarato la famosa attrice che ha lasciato tutti senza parole.

L’annuncio choc di Marisa Laurito

Marisa Laurito ha fatto un pò di tutto nella sua vita lavorativa, in quanto l’abbiamo vista recitare in televisione, al cinema e al teatro, per non parlare dei suoi ruoli di conduttrice e anche volto immagine di un noto marchio di pasta in un famoso spot televisivo degli anni ’90. A dimostrazione del fatto che la sua grinta e la sua voglia di sperimentare sempre ruoli nuovi è ancora vivo in lei, fra qualche settimana infatti, la vedremo al fianco di Alessandro Borghese, in una nuova veste.

Sarà infatti uno dei giudici che insieme allo chef stellato, decideranno quale cuoco della serata di Celebrity Chef si aggiudicherà la vittoria della puntata. Dopo aver visto lo spot che preannuncia la sua presenza, i follower sono esplosi di felicità, non vedono l’ora di vederla, in quanto Marisa sarà esilarante, tanto quanto la sua predecessora, Angela.

Le parole della conduttrice

Marisa Laurito dice sempre quello che pensa senza filtri, motivo per cui, durante la sua ospitata a Da noi… a Ruota Libera di Francesca Fialdini, ha dichiarato: “Io devi sapere che adoro molto la libertà ed ho imparato a guidare la macchina a cinquant’anni. Io guidavo prima ma senza la patente”.

Accortasi immediatamente della gaffe che ha fatto, la Laurito ci ha tenuto a precisare: “No, aspetta per l’amore di Dio guidavo con qualcuno affianco no perché altrimenti becco trecento multe. E non corro, corro come si può correre”, ha poi concluso. In merito alla sua guida, Enzo Gragnaniello, in maniera ironica ha chiesto all’attrice: “Mi raccomando, quando finiamo lo spettacolo, vai più piano sull’autostrada. Tu corri proprio come una pazza per andare a Brescia”. Chissà se Marisa domani si troverà la famosa e temuta, “raccomandata verde” in buca?