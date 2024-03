Ambra Angiolini attaccata senza pietà proprio da lui: la replica dell’attrice lascia tutti con l’amaro in bocca

Ambra Angiolini costretta a replicare a delle accuse terribili. L’attrice non è riuscita a mantenere il silenzio

Ambra Angiolini è una celebre attrice che ha conquistato l’affetto del grande pubblico ed è diventata, nel corso della sua carriera, una vera diva del grande e del piccolo schermo. Il suo talento interpretativo l’ha resa una vera icona apprezzata da ogni generazione.

Il suo debutto avviene negli anni Novanta quando diventa una delle ragazze di Non è la Rai. La notorietà le permette di avviare anche un percorso come cantante e realizza “T’appartengo“, un brano che ancora oggi è conosciuto e canticchiato da ogni generazione.

Ambra ha dimostrato la sua versatilità anche nel panorama cinematografico e ha recitato in “Saturno contro” di Ferzan Ozpetek e “Immaturi“. L’attrice si è aggiudicata un Nastro d’argento, un Globo d’oro e il David di Donatello come riconoscimento per il suo talento.

Ambra Angiolini accresce la popolarità anche grazie alla storia d’amore con Francesco Renga. Dal 2014 al 2015 sono una delle coppie più amate dello showbiz e mettono al mondo due figli, Jolanda e Leonardo.

Ambra Angiolini, la fine della relazione con Francesco Renga

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno fatto coppia fissa per ben 11 anni ed hanno creato una meravigliosa famiglia. Tuttavia la nascita di Jolanda e Leonardo non è stato un collante efficace per proseguire la loro relazione e Ambra ha sofferto per il divorzio dal celebre cantautore.

Durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attrice ha ammesso: “L’unico fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura, sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme. Da quella cosa sono dovuta risorgere“.

Ambra Angiolini, risponde alle terribili accuse

Ambra Angiolini, a distanza di anni dalla separazione con Francesco Renga, è una donna felice e appagata ed è attualmente impegnata con il suo nuovo progetto teatrale intitolato “Olivia Denaro“. Con un post pubblicato su Instagram, l’attrice ha dovuto comunicare la sospensione momentanea del suo spettacolo a causa di un infortunio: “a causa di una lesione muscolare sono costretta a rimandare la data, che verrà recuperata al più presto“.

Ambra si è scusata per il disagio creato ai telespettatori che avevano acquistato il biglietto, ma questo non è bastato a placare gli attacchi da parte di un hater. “E’ successo in allenamento?“, scrive un utente ironicamente riferendosi ai post che l’attrice pubblica in palestra. Ambra, però, non è riuscita a mantenere il silenzio e di tutta risposta ha commentato: “No.. in scena… Fa ridere?“.