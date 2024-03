Lazza, dopo il successo arriva la tremenda verità: ecco a chi è dedicato il suo pezzo

Lazza, tutta la verità sul nuovo brano del cantante. Dietro le sue parole, si nasconde un significato profondo

All’anagrafe è Jacopo Lazzarini, ma per il mondo è ormai conosciuto come Lazza. Classe 1994, fin dalla giovanissima età si appassiona alla musica e la sua prima tastiera la riceve in dono dal suo amato nonno. Studia presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ma a 19 anni abbandona il percorso accademico.

La sua più grande passione resta la musica classica, in particolare per Chopin. Nel corso degli anni però si avvicina alle scene rap e al freestyle ed inizia a comporre anche i testi delle sue canzoni. Il cantautore utilizza una tecnica particolare per scrivere chiamata “riocontra“.

Questo metodo viene utilizzato dai giovani milanesi per rendere segreti alcuni argomenti particolari. Consiste nell’invertire l’ultima sillaba di una parola con la prima e così “padre” diventa “drepa”.

Nel corso della sua carriera collabora con diversi artisti del calibro di Fabri Fibra, Guè Pequeno e Tedua. Tuttavia il grande successo per Lazza arriva nel 2022 quando pubblica il disco “Sirio” diventando il più venduto dell’anno.

Lazza conquista l’Italia con “Cenere”

Lazza è un cantautore che ha conquistato l’Italia con la sua musica e dopo il grande successo riscosso con “Sirio“, nel 2023 è stato il protagonista indiscusso del Festival di Sanremo. Durante la 73esima edizione della kermesse musicale, Lazza si è classificato al secondo posto con il capolavoro “Cenere“.

Fino a quel momento, il cantante godeva di una popolarità riservata ad una cerchia ristretta. Tuttavia, l’esibizione sul palco dell’Ariston l’ha reso una vera icona per ogni generazione ed il suo brano ha fatto ballare milioni di persone per un intero anno. Nel 2024 Jacopo è tornato ad esibirsi alla kermesse, ma questa volta non come concorrente.

Lazza, a chi ha dedicato il suo nuovo brano

“100 messaggi” è il titolo del nuovo capolavoro di Lazza che, ancora una volta, sta dominando le classifiche nazionali. Il cantante si è esibito a sorpresa durante il Festival di Sanremo 2024 per presentare il suo inedito pubblicato il 27 febbraio. I fan del cantante si sono immediatamente appassionati alla canzone e al messaggio che Lazza ha voluto comunicare.

“Sono talmente tanto appassionato a questo brano che non volevo vederlo in competizione“, ha ammesso Lazza al termine della sua esibizione sul palco dell’Ariston. Il brano parla di un amore turbolento che è giunto al capolinea a causa dell’eccesiva diversità caratteriale. In molti si sono chiesti a chi fosse dedicata “100 messaggi” ed è possibile che l’artista si sia ispirato alla sua ex fidanzata Deborah Oggioni con cui ha condiviso 3 anni d’amore.