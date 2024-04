Gabriele Costanzo, chi è e cosa fa oggi il figlio amatissimo di Maurizio e Maria

Voi lo sapete chi è Gabriele Costanzo? È il figlio amatissimo di Papà Maurizio e mamma Maria, alla quale è stato molto vicino dopo la morte del padre. Ecco chi è e soprattutto cosa fa oggi.

La coppia formata da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi ha fatto sognare i più romanticoni per anni, in quanto la galanteria che il conduttore riversava alla “sua” Maria era innegabile. Erano una coppia di altri tempi, raro vedere ancora qualcuno oggi com’erano loro.

Il baciamano di lui e il ballo a C’è posta per te, resterà per sempre uno dei momenti più esilaranti della storia della televisione. Per questo, quando Costanzo è morto, abbiamo visto la De Filippi perdere quel luccichio che aveva dentro, va avanti perché è una donna forte, ma non sarà mai più come prima. Diciamo che loro due per i fan erano un pò come Sandra e Raimondo, quelle coppie uniche e impareggiabili.

Purtroppo la vita è anche questo, fortunatamente questa sofferenza Maria non la deve affrontare da sola, in quanto c’è suo figlio Gabriele Costanzo ad aiutarla e sostenerla, come abbiamo visto anche durante il funerale del grande conduttore. Ecco chi è il giovane e che cosa fa oggi.

Chi è e cosa fa Gabriele Costanzo?

Aprendo un attimo una breve parentesi, in quanto il discorso caldo “Festival di Sanremo” è attualmente al centro dell’attenzione su tutti i fronti, volevamo riportarvi le parole rilasciate a tal proposito da Carlo Conti a Le Iene: “Ci sono un sacco di donne bravissime. Maria! (De Filippi, ndr) L’ha fatto con me, è stato bellissimo, ci siamo divertiti un sacco. Magari torniamo io e lei, chissà…”. Se fosse confermato, sarebbe un sogno, Queen Mary di nuovo all’Ariston farebbe ballare e cantare tutti i fan, non solo gli studenti di Amici.

Sappiamo quanto la De Filippi sia sempre super impegnata, in quanto oltre a gestire i programmi che produce con la sua società, conduce anche in prima persona, oltre Amici anche C’è posta per te e Uomini e Donne. Comunque se Conti fa sperare, Stefano De Martino e Paolo Bonolis un pò meno, non sembrano per nulla propensi a buttarsi in quest’impresa.

Il loro figlio adottivo

Chiusa parentesi Maria De Filippi, oggi vogliamo parlarvi di Gabriele Costanzo, il figlio adottivo della conduttrice e di Maurizio Costanzo. Non sappiamo molto sulla vita del giovane 32enne, in quanto è molto riservato.

Sappiamo però che Gabriele lavora nella società della mamma, Fascino, dove si occupa dei programmi come Amici e C’è posta per te, restando dietro le quinte. Per il momento amministra questo settore, in futuro però vorrebbe riuscire a spiegare le ali e volare per conto suo verso nuove esperienze lavorative. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale: “È tornato single. Come per molti ragazzi, il lockdown è stato fatale. La convivenza forzata ha fatto saltare tanti equilibri…”, ha rivelato Queen Mary in una passata intervista. Inoltre ha svelato un suo difetto: “Ha solo un difetto: è un po’ tirchio”. Voi lo sapevate?