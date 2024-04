Claudio Lippi sputa tutto il suo veleno: l’affronto è stato troppo grande | Che amarezza

Claudio Lippi in quella passata dichiarazione ha riversato tutto il suo disappunto e la sua amarezza per un fatto successo qualche mese fa. Le sue parole tornano a farsi sentire e i fan sono rimasti a bocca aperta.

Sappiamo tutti chi è, stiamo parlando del conduttore, cantante e produttore discografico che ha raggiunto l’apice del suo successo, soprattutto negli anni ’80-’90, cioè Claudio Lippi. A prescindere da tutto quello che è successo negli ultimi anni, in quanto con quelle sue parole è “inciampato”, diciamo così, rimane comunque un grande conduttore e un personaggio di spettacolo, che ha dato molto con le sue performance.

Di anni ne ha 78 e nonostante lui sia pronto a tornare in televisione, per il momento pare che si debba godere la meritata pensione. Sicuramente quel comunicato rilasciato dall’Ufficio Stampa della Rai in risposta al suo discorso affrontato in diretta, ha fatto capire quello che pensano da Viale Mazzini: “Alcune affermazioni di Claudio Lippi riportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto, è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore”.

Forse anche per questo, chi può dirlo, ovviamente sono solo supposizioni del popolo del web, che è successo il fatto di cui il conduttore si lamenta in quello sfogo social. Ogni azione ha delle conseguenze e le parole si sa, rimangono per sempre. Ecco che cos’è successo che ha fatto protestare Lippi.

Claudio Lippi e il suo sfogo social

Le dichiarazioni che rilasciò in passato le trovate tranquillamente in rete, vi basterà fare una piccola ricerca online, non stiamo a riportarle anche perché all’epoca furono lette e ascoltate più volte, generando sempre il medesimo sentimento nei lettori.

Ad ogni modo, noi siamo come sempre neutrali, quindi dopo avervi riportato l’annuncio ufficiale della Rai, vi riportiamo per correttezza le parole rilasciate da Claudio Lippi a quella considerazione: “Ho subito un attacco alla mia privacy in modo maldestro e una grave lesione della mia immagine: sto valutando con il mio ufficio stampa e con i miei legali come contrattaccare…”. Ovviamente per potervi fare una vostra opinione personale, dovrete andare a leggere tutto quello che successe prima e dopo.

Claudio escluso dall’evento

Vi abbiamo fatto tutto questo spiegone nel paragrafo precedente, in quanto molti utenti in rete hanno pensato che il motivo per cui Claudio Lippi sia stato “escluso”, dall’evento commemorativo su Maurizio Costanzo, possa essere dipeso anche da questa situazione che si è venuta a creare.

Ecco che cosa ha scritto il conduttore sul suo profilo Facebook: “Ieri sera è andato in onda, su Canale5, il ricordo di Maurizio Costanzo ad un anno dalla morte.Data la precisione che ha caratterizzato la tua carriera, ti sarai reso conto che io non c’ero e ritengo doveroso spiegarti perché: primo perché non sono stato invitato…”. Vi riportiamo il post social completo in modo che possiate farvi un’idea personale avendo a disposizione tutti i fatti.