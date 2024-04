Gabriella Perino: chi è la compagna di Gerry Scotti | È lontanissima dalla TV

Ecco chi è la compagna di Gerry Scotti, Gabriella Perino, con la quale convive attualmente dopo la fine del suo matrimonio. La donna è lontanissima dalla televisione, totalmente opposta al compagno e come si dice, gli opposti si attraggono, no?

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati di sempre, in quanto la sua bravura, la sua professionalità, la sua simpatia e il suo “grande cuore” sono entrati di default nelle case del suo grande pubblico. Quando c’è zio Gerry alla conduzione, il divertimento è assicurato, motivo per cui nessuno cambia canale quando c’è lui.

È uno dei pilastri di Mediaset, grazie a lui i picchi di ascolto sono garantiti e lo share è sempre molto alto. Di ruoli ne ha interpretati molti Gerry, è un conduttore televisivo e radiofonico, nonché attore e anche ex politico, diciamo che ha fatto l’en plein.

Della sua vita lavorativa sappiamo molte cose, mentre di quella privata un pò meno, in quanto il conduttore è sempre stato molto riservato. Per questo oggi vogliamo parlarvi della sua attuale compagna, Gabriella Perino, con la quale sta vivendo attualmente, dopo la fine del suo matrimonio.

Ecco chi è Gabriella Perino, la compagna di Gerry Scotti

Prima di parlarvi di Gabriella Perino, la compagna di Gerry Scotti, volevamo tornare un attimo sul discorso dell’empatia dello zio d’Italia più amato di sempre. Dire che ha un “buon cuore” non è un eufemismo, ma è un aggettivo che descrive perfettamente il conduttore, sia per tutti i commenti che sentiamo in rete dai suoi vari colleghi che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui, sia per quello che vediamo noi stessi in televisione.

Non è raro vedere Scotti commuoversi durante i programmi a cui partecipa, entra molto in contatto con chi ha davanti, a prescindere dalla storia che racconta. Qualche tempo fa per esempio, il conduttore aveva svelato il motivo per cui si era commosso a Tu si que vales, quando aveva visto il cameriere trionfare. Quella volta aveva dichiarato: “improvvisamente sentendolo parlare, mi ha ricordato un cameriere di una pizzeria che era buffo e divertente…Questa persona purtroppo non c’è più e questo cameriere mi ha ricordato quella persona…”.

Una donna molto riservata

Per quanto riguarda la vita privata di Gerry Scotti invece, abbiamo meno informazioni, se non quelle che ha fornito lui stesso nel corso degli anni. Il conduttore è stato sposato dal 1991 al 2009 con Patrizia Grossi dalla quale ha avuto un figlio, Edoardo. Finito il loro matrimonio, nel 2011, zio Gerry ha conosciuto (o meglio ricontattato) Gabriella Perino, con la quale convive attualmente. I due sono molto innamorati e come ha rivelato lui stesso: “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile, ci conoscevamo fin da ragazzi, siamo finiti a un certo punto ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli…”.

La Perino è nata nel 1965 è un architetto e anche lei ha alle spalle un divorzio. Gabriella e Gerry si conoscevano già da tempo, in quanto i loro figli andavano nella stessa scuola. Nonostante il conduttore viva sotto i riflettori tutto il tempo, per via del suo lavoro, la donna è molto gelosa della sua privacy, per questo si hanno poche informazioni su di lei, non ha profili social e ci sono pochissime foto di loro insieme. Attualmente continuano la loro vita insieme, non pensano al matrimonio e continuano a godersi la loro famiglia super allargata, godendosi la gioia di essere nonni.