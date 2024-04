Mahmood, arriva all’improvviso l’annuncio di poco fa: è ufficiale

L’annuncio è ufficiale ed è arrivato all’improvviso. Riguarda Mahmood e i fan non stanno più “nella pelle”, vogliono saperne di più sul loro beniamino. Proseguite nella lettura e capirete di cosa stiamo parlando.

È uno dei cantanti più in voga degli ultimi anni, con la sua “Tuta Gold”, sta illuminando le giornate dei suoi fan, i quali cantano e ballano le sue canzoni a ritmo sostenuto. Stiamo parlando di Mahmood, il cantante 31enne, il quale dopo il suo trionfo al Festival di Sanremo, non si è più fermato.

Che canti i suoi pezzi da solo o in featuring il risultato non cambia, diventano subito tormentoni. I suoi brani dal sound Pop e Contemporary R&B, portano una ventata di aria fresca nella classifica, dove il suo nome è spesso presente.

Ed è proprio in merito al suo successo che i fan saranno felici di leggere questo annuncio ufficiale arrivato all’improvviso. Se siete curiosi di sapere cosa c’entra Mahmood, proseguite nella lettura, non ve ne pentirete.

L’annuncio ufficiale che riguarda Mahmood

Mahmood è un artista che nel lavoro mette tutto se stesso, in molti suoi brani infatti, ha spesso dichiarato di sentirli molto personali. Della sua carriera lavorativa sappiamo tutto quello ascoltiamo anno dopo anno, anche quello che vi racconteremo a breve riguarda un annuncio che lascerà i fan senza parole. Della sua vita sentimentale invece è molto geloso, non ama rilasciare molte informazioni, come abbiamo potuto ascoltare durante un’intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin.

La conduttrice infatti voleva sapere se i rumors che circolano su di lui e il suo presunto compagno Noah Oliviera, fossero veri, ma a questo non ha voluto dare seguito: “Sono molto felice in questo periodo, ma non c’è tempo per l’amore: dobbiamo lavorare…”. Della sua vita privata invece ha parlato di più, l’amore che prova per sua mamma è molto forte, anche perché è stata la donna che l’ha cresciuto da sola, dopo che il padre se né andato. Durante le sue esibizioni al festival, i suoi primi pensieri infatti, erano sempre rivolti verso di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PrimoMaggioRoma (@primomaggioroma)

Non prendete impegni

Tornando al discorso riguardante la sua vita lavorativa, è da poco stato comunicato un annuncio ufficiale che ha fatto “impazzire” la rete. Al Concerto del Primo Maggio che si terrà al Circo Massimo a Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil, i cantanti che prenderanno parte all’evento sono nomi molto amati e sicuramente la festa è garantita.

Tra di loro come avrete potuto intuire ci sarà anche Mahmood, ma non solo in quanto troverete moltissimi artisti del momento, come Achille Lauro, Negramaro, Colapesce Dimartino, Cosmo, Dargen D’amico, La Rappresentante Di Lista, Malika Ayane e molti altri. Alla conduzione ci saranno Ermal Meta e Noemi con Big Mama in apertura. Il tema dell’evento sarà incentrato su un argomento molto importante: “costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. Che dire, se vi trovate da quelle parti potete presenziare dal vivo, se invece siete a casa, potete vedere il concerto su Rai 3, Radio 2 e Rai Play.