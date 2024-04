Osteria Vita Nova addio: Cucine da incubo non risparmia nessuno | 47 ristoranti chiusi per sempre

L’Osteria Vita Nova è uno di quei locali che nonostante l’aiuto di Cucine da incubo, ha dovuto chiudere i battenti. Come loro anche altri 47 ristoranti hanno subito la stessa sorte, cosa sarà successo?

Cucine da incubo è il noto programma culinario genere reality che ha come protagonista, lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, il quale porta il suo aiuto e i suoi saggi consigli a tutti quei ristoratori che sono ad un passo dalla chiusura, per via dei loro problemi di gestione del locale.

Lo chef ci prova ad aiutarli, anche perché in alcuni locali mancano realmente le basi del corso dell’Haccp, abbiamo visto cuochi che porzionavano il cibo da un piatto all’altro con le mani, cucine sporche, insetti che giravano liberamente, camerieri che si perdevano le comande e così via. Insomma dopo alcune puntate diciamo che abbiamo perso un pò tutti l’appetito.

Cannavacciuolo ci mette tutto se stesso, dando consigli, direttive, riorganizzando il locale, cambiandogli anche il nome dove serve e così via. Ovvio che poi dopo, per tutta una serie di fattori, c’è chi resiste e chi purtroppo deve chiudere, un pò com’è successo all’Osteria Vita Nova, come lei anche altri 47 ristoranti hanno chiuso la saracinesca.

Osteria Vita Nova addio dopo Cucine da incubo

Giusto per fare un ripasso, Cucine da incubo, per chi non lo sapesse è un programma italiano con protagonista Antonino Cannavacciuolo che si basa sul format britannico, Ramsay’s Kitchen Nightmares, condotto da Gordon Ramsay. I locali sono diversi, ma il tema caldo del programma è il medesimo in entrambe le versioni.

Il programma è andato in onda dal 2013 al 2019 su emittenti diverse, che sia stato Sky, Canale 9 e così via, proponendo sia le puntate in anteprima sia le repliche in chiaro. In seguito, per un paio d’anni chef Antonino ha deciso di prendersi una pausa: “Ero stanco, era diventato tutto molto pesante e mi rendo conto di non avere più molto fa dare… Questo, invece, è un programma che ha bisogno di positività”. Fortunatamente dal 2022 a grande richiesta del suo pubblico, Cannavacciuolo è tornato più carico che mai, motivo per cui dal 16 maggio in esclusiva su Sky, torna con la nuova stagione del reality culinario più amato di sempre.

Tante altre chiusure

Tornando a noi, Osteria Vita Nova (ex Osteria Terzo Tempo) nonostante l’intervento di Antonino Cannavacciuolo e Cucine da incubo, purtroppo, non è riuscita a decollare e così è stata costretta a chiudere. Ovviamente non è colpa di nessuno né dello chef stellato il quale ci ha messo tutto se stesso né dei ristoratori, i quali per molti fattori non sono riusciti a proseguire con le nuove direttive rilasciategli da Antonino.

Facendo le stime, in base ai dati riportati, sappiamo che su 77 ristoranti aiutati da Gordon Ramsay, 47 hanno chiuso nella versione britannica aggiornata al 2023 (dati riportati da ricettasprint.it), mentre per chef Antonino, sempre aggiornato al 2023, su 90 ristoranti, 24 hanno chiuso la saracinesca (dati riportati da blueshouse.it). Che ne pensate?