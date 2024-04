Gemma e Giorgio di nuovo insieme? Tutti sognano l’happy end: cosa succederà

Gemma Galgani e Giorgio Manetti potremmo rivederli nuovamente insieme? I fan già sperano nel loro happy ending e la rete è in subbuglio, anche perché gli ultimi dettagli fanno sperare i telespettatori.

Sicuramente Gemma Galgani e Giorgio Manetti, resteranno per sempre come una delle coppie mancate di Uomini e Donne. A prescindere di come sia finita tra di loro, i fan sperano ancora di rivederli assieme, anche perché il loro feeling era innegabile, anche se poi sappiamo com’è andata.

Da un pò di tempo a questa parte c’è una sorta di tira e molla quando si parla di loro due, da una parte c’è chi spera che l’ex cavaliere possa tornare a Uomini e Donne e riprendere da dove avevano interrotto con la dama piemontese, dall’altra, dopo le sue rivelazioni pare che questo evento sia impossibile.

Adesso però due aneddoti potrebbero far sperare nuovamente in un happy ending tra i due protagonisti indiscussi che all’epoca tennero alto l’interesse dei fan, per quanto riguarda il trono over. Se siete curiosi di sapere cosa sta succedendo, vi conviene proseguire con la lettura.

Gemma Galgani e Giorgio Manetti di nuovo insieme?

Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono una di quelle coppie che hanno preso parte al dating di Maria De Filippi, quando ancora il trono classico e trono over erano a sé. In quel periodo in molti ci avrebbero scommesso fino all’ultimo centesimo che i due sarebbero usciti da Uomini e Donne, insieme, mano nella mano. Poi per tutta una serie di motivi sappiamo benissimo com’è finita.

Fino a qualche tempo fa, dopo l’ultima dichiarazione rilasciata da Manetti, sembrava impossibile una loro reunion sentimentale, in quanto tutti hanno pensato che il cavaliere realmente avesse voltato pagina. Secondo lui infatti, Gemma non troverà mai l’amore: “Assolutamente no, Maria è contenta di avere Gemma nel programma e continueranno così finché avranno un vantaggio…Sarà lì a 90 anni a dire ‘Cerco ancora l’amore’, spero che lo trovi…”. In quell’occasione la Galgani anche abbastanza infastidita aveva risposto: “Mi spiace solo che a volte lui rilasci interviste al veleno…per fortuna ho imparato a lasciarmele scivolare addosso…”.

Qualcosa bolle in pentola?

Dopo una dichiarazione del genere nessuno avrebbe mai pensato in un possibile ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, invece adesso, dopo due aneddoti da poco successi, i fan hanno iniziato nuovamente a sperare. Il primo, riguarda una dichiarazione rilasciata dall’ex cavaliere di Uomini e Donne: “Mi piacerebbe coinvolgere Gemma…Lavorare insieme sarebbe un’esperienza straordinaria…”, ha rivelato pensando ad un revival dell’amatissimo programma dell’altrettanto amatissimo Alberto Castagna, Stranamore.

Il secondo dettaglio riguarda l’arrivo a Roma qualche settimana fa di Manetti combinazione proprio nello stesso giorno in cui anche la Galgani sarebbe stata li, infatti un fan sui social gli ha scritto: “Ciao Giorgio, martedì a Roma c’è anche Gemma. Aperitivo serale con una bella donna. Che dici?”. In molti quindi hanno ipotizzato che l’ex cavaliere possa tornare a al dating della De Filippi e che la sua presenza nella Capitale possa voler dire che abbia preso parte alle registrazioni del programma.

Ovviamente questi sono solo rumors, ci teniamo a ribadirlo, nessuno ha confermato o smentito nulla, ma dopo questi indizi, in rete c’è chi ipotizza che non solo rivedremo Manetti da Queen Mary ma che finalmente i fan vedranno quel tanto atteso happy ending tra i due. Voi cosa ne dite?