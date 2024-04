Uomini e Donne, la famosa tronista si mostra e scatena il panico: com’è ridotta

Ecco com’è apparsa la famosa tronista di Uomini e Donne, i fan non sanno più cosa pensare, in quanto avrebbero sperato in uno scenario completamente diverso per lei.

Non sempre le cose a Uomini e Donne vanno come il pubblico da casa vorrebbe, in quanto ci sono coppie che vanno avanti, altre che “scoppiano”, altre che nascono in maniera del tutto inaspettata e così via.

Inoltre le famigerate “scelte” che i protagonisti del trono classico e over fanno, non implica sempre l’happy ending, in quanto come succede nella vita reale, c’è chi ad oggi è ancora insieme alla persona trovata nel dating di Maria De Filippi e altri che si sono resi conto di non essere compatibili e interrompono la relazione.

La tronista di cui parliamo oggi ha seguito uno dei percorsi sopra descritti, non vi diciamo ancora quale. Se prima i fan l’hanno sempre vista in un certo modo, oggi la vedono in un altro e sinceramente non capiscono cosa stia succedendo nella sua vita.

Ecco come si è mostrata la famosa tronista di Uomini e Donne

Prima di proseguire, volevamo parlarvi di un’altra tronista molto famosa e amata dal suo pubblico, cioè Ida Platano, il cui ritorno a Uomini e Donne ha suscitato molti consensi. A prescindere di come sia andata con Alessandro Vicinanza, la Platano piace molto ai telespettatori, motivo per cui ne seguono il percorso con molto interesse.

Il 23 aprile è stata registrata una nuova puntata dello show di Maria De Filippi e secondo le anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, con la Platano assisteremo a dei veri colpi di scena. Non proseguite la lettura se non volete sapere, ALLARME SPOILER.

Dunque, secondo Pugnaloni, Ida resterà senza corteggiatori, in quanto Mario, dopo essere stato visto entrare in un B&B con un’altra donna sarebbe fuori dai giochi, la Platano, infatti non vorrebbe più saperne nulla di lui. Pierpaolo invece, furioso si è sfogato con la tronista, accusandola di aver preso in giro sia lui sia il pubblico e in preda all’ira ha lasciato il programma. Sempre secondo Lorenzo, la Platano avrebbe salutato Maria tra le lacrime, rivelando come ancora una volta sia stata fortunata in amore.

Adesso, precisando che questi rumors non sono stati confermati, dovrete necessariamente guardare la puntata in questione per capire in primis se i fatti si sono svolti proprio così e secondo se la tronista deciderà di lasciare o meno il dating, anche perchè dalla sua ultima storia Instagram, i dubbi sono leciti. Voi cosa ne pensate?

Appare sorridente e spensierata

Chiudendo la parentesi su Ida Platano, la cui storia è ancora in sospeso, oggi ci concentriamo su una ex tronista, cioè l’altrettanto bella e seguitissima Lavinia Mauro, il cui percorso a Uomini e Donne si è concluso dopo aver scelto Alessio Corvino come sua anima gemella. I due si sono mostrati spesso sui social, dimostrando a tutti quanto il loro amore fosse vero e profondo.

In questi giorni però un dubbio sta facendo infervorare la rete, in quanto si vocifera aria di crisi tra i due, visto che non stanno più apparendo insieme nei social, entrambi hanno condiviso la canzone di Ultimo e Geolier, L’ultima poesia che parla di un addio e ognuno sta proseguendo con le proprie vite, apparendo sorridenti, spensierati e bellissimi come sempre. Cosa starà succedendo secondo voi tra di loro?