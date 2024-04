Alessandra Canale, la ricordi come annunciatrice? Ora campa così

In quanti di voi si ricordano di Alessandra Canale, la storica annunciatrice della Rai? Ecco che cosa fa oggi, sicuramente una mansione diversa da quella degli anni ’80. Siete curiosi di saperlo?

Alessandra Canale non tutti se la ricorderanno anche perché quando divenne una delle famose “signorine buonasera”, le nuove generazioni non erano ancora nate, visto che stiamo parlando degli anni’80. Questo ruolo, oggi praticamente sconosciuto, riguardava un gruppo di donne diventate storiche ed epiche per le proprie emittenti televisive, dove annunciavano i vari programmi presenti nel palinsesto.

In pratica queste conduttrici fanno quello che ora fa la guida tv cartacea, ma volete mettere la bellezza di avere qualcuno che ti dice la vastità di offerta presente nel palinsesto, piuttosto che prendere una guida, online o cartacea che sia e leggere in maniera asettica i vari programmi?

La Canale ha ricoperto questo ruolo per 20 anni, famoso è stato il suo ultimo annuncio tra le lacrime, in quanto a quel ruolo ci si erano affezionati tutti, le conduttrici in primis ma anche i telespettatori. In seguito, lei e anche altre fecero ricorso direttamente alla Rai per tornare a lavorare in televisione. Ecco che cosa fa oggi la ex “signorina buonasera”.

Alessandra Canale ecco che cosa fa oggi

In merito proprio all’ultimo annuncio che fece come “signorina buonasera”, passò alla storia il saluto tra le lacrime di Alessandra Canale, la quale fece commuovere molti. In tutto questo guazzabuglio di emozioni però, come ha raccontato lei stessa qualche mese fa a, La volta buona a Caterina Balivo, la conduttrice fu anche criticata: “Le presentatrici non devono annunciare riportando nome e cognome, è sbagliato…”, in merito all’essersi presentata alla fine della trasmissione.

Così, una Canale leggermente infastidita, mantenendo comunque quel bel sorriso che la contraddistingue ha risposto: “Era il mio ultimo annuncio ci sta eh, mi volete crocifiggere per questo?”. In quell’occasione parlò di diverse cose tra cui l’importanza che ha per lei l’amore: “l’amore è amore: non conosce colore, non conosce razza. Le gioie si moltiplicano e i dolori si dimezzano, quando c’è l’amore”.

Alessandra Canale, dopo una serie di colpi di scena, nonostante l’addio al suo ruolo storico, tornò comunque in Rai e ad oggi gestisce, in maniera sempre brillante, diverse rubriche e canali nella Rai Pubblica Utilità, stiamo parlando di Rai Mobilità, Onda verde, Meteo Sera e Meteo Europa. In merito a questo nuovo lavoro, Alessandra ha rivelato:

“Non è altro che la continuazione del mio incarico di annunciatrice. Le stesse rubriche che facevo allora, le sto espletando in questo nuovo settore. Tutto parte dal contratto di servizio con la Rai e con la Pubblica Utilità ci occupiamo di tante cose…”. Per chi non lo sapesse quindi, la voce che sentite in radio durante i vostri viaggi, è proprio quella della Canale. Guardando la foto di ieri e di oggi, in quanti di voi l’avevano riconosciuta?