Sonia Bruganelli: attacco diretto all’opinionista | Luxuria non riesci a fermarli

È caos all’Isola dei famosi, realmente sta succedendo di tutto e di più in questa edizione. Di recente abbiamo visto quel litigio ai danni di Sonia Bruganelli con il naufrago al quale ha risposto in questo modo.

L’Isola dei famosi è uno di quei reality dove la tensione si è sempre “tagliata con il coltello”, in quanto i naufraghi quando iniziano a sentire la carenza di cibo, sono sempre super nervosi. Mai come quest’anno però abbiamo assistito a così tanti colpi di scena, ce ne sono stati diversi in passato ma sicuramente mai così tanti concentrati nelle prime settimane.

Qui ogni giorno c’è né una che sia un litigio, un infortunio, un addio, un furto e così via. Insomma, la povera Vladimir Luxuria deve fare i conti con un’edizione “molto caliente”, diciamo che come inizio deve esserle sembrato abbastanza traumatico anche se lei insieme a Sonia Bruganelli, Dario Maltese ed Elenoire Casalegno, hanno tutte le carte in regola per far funzionare le cose.

Ognuno di loro ha grinta da vendere e l’abbiamo visto anche con Sonia, la quale ha avuto un botta e risposta piuttosto acceso con un naufrago. Ecco com’è andata a finire quella storia, sicuramente il pubblico da casa non pensava sarebbe finita così.

Attacco diretto a Sonia Bruganelli

La situazione all’Isola dei famosi è molto delicata in quanto stiamo assistendo a colpi di scena eclatanti, dopo l’espulsione di Francesco Benigno e il ritiro di Peppe di Napoli, la situazione è ancora molto tesa per via di quel furto di cibo destinato alla troupe televisiva. Per ora soltanto tre responsabili hanno fatto ammenda confessando la loro partecipazione e sono Pietro, Khadi e Alvina. Per il momento, il fuoco è stato spento per volere della redazione del reality come “punizione” visto che gli altri responsabili non si sono fatti avanti.

Se il clima è teso tra i naufraghi lo è stato (pare) anche tra Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno, in quanto quella risposta pungente rilasciata in diretta dalla conduttrice non è sicuramente passata inosservata. In pratica, l’inviata aveva suggerito alla conduttrice di intervistare Joe e per tutta risposta, una Luxuria stizzita le ha risposto: “Tesoro decido io a chi chiedere le cose, che me lo dici tu? Ciao Elenoire, chiudete il collegamento”. In seguito, dalle dichiarazioni rilasciate da Elenoire pare che tra le due sia tornato “il sole”, in quanto si sono chiarite.

Sonia contro Pietro

Tornando al discorso di apertura, in queste ultime puntate è successo di tutto, dopo il furto del cibo abbiamo assistito ad un botta e risposto piuttosto acceso tra Pietro Fanelli e Sonia Bruganelli in quanto il naufrago ha esortato tutto lo studio a “vergognarsi” per essersela presa con gente che aveva fame e con la Bruganelli che gli ricorda che così come lei anche loro sono pagati per stare ad Honduras. I naufraghi quando partono per l’isola sono consapevoli a cosa vanno incontro e firmano un consenso scritto volontario a tutto questo.

Ad ogni modo dopo continui screzi, anche “il poeta” ha deciso di ritirarsi dal reality in maniera improvvisa. Così com’è successo anche con gli altri, il televoto è stato annullato e adesso i nuovi nominati sono Sonny, Rosanna, Daniele, Khady e Joe. Come finirà questa edizione dell’Isola dei famosi secondo voi?