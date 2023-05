Avete mai visto la sorella di Camilla? Lei si che sembra una vera regina

Camilla Parker Bowles, avete mai visto la sorella? Un vero incanto di donna.

Indubbiamente da quando ha potuto iniziare a vivere alla luce del sole il suo amore con l’adorato Carlo, Camilla è diventata un’altra. Chiaramente è ben più serena e si deve più fare alcun problema a dichiarare il suo sentimento per quell’uomo che lei ha in realtà sempre amato alla follia.

Sono stati entrambi legati sentimentalmente parlando a un’altra persona, con la quale, oltre che ad essere uniti in matrimonio, hanno anche messo al mondo dei figli. Nonostante ciò il loro sentimento è rimasto fortissimo e non si è mai sciolto. Inizialmente la Regina Elisabetta, madre di Carlo, non l’aveva vista di buon occhio e aveva chiesto all’amatissimo figlio maggiore discrezione nel vivere la liason.

Successivamente ha incominciato a cambiare idea e ad apprezzare Camilla per la sua eleganza e per la sua innata classe. Del resto ha saputo aspettare pure a lungo l’amore della sua vita. E dopo averlo sposato è pronta a salire e regnare sul Trono, non solo come sua consorte, ma come Regina a tutti gli effetti.

Chi è l’ormai nota sorella di Camilla?

Ciò accadrà per volontà della stessa Elisabetta. Chiaro è che ora Camilla è sempre più nel mirino del chiacchiericcio, non solo per il suo legame con Re Carlo e per i suoi outfit, ma anche per la sua famiglia d’origine. Se si è parlato in tempi recenti dei suoi figli, che non hanno praticamente alcuna forma di rapporto con quelli del marito. Ora in molti hanno iniziato a chiedersi chi sia la sorella minore di Camilla.

In realtà le due avevano anche un fratello di nome Mark, che però è morto nel 2014. La donna si chiama Annabel ed è nata nel 1949. Non ama i riflettori, ma da quando nel mese di ottobre 2022 si è mostrata in compagnia di Camilla in occasione del Booker Prize, la Stampa ha iniziato a seguirla.

Vita e professione di Annabel

È indubbiamente bellissima e molto elegante, oltre che decisamente unita alla sorella maggiore, nonostante abbiano deciso di vivere vite molto differenti. Annabel è una grandissime appassionata d’Arte che ha studiato a Firenze. Ha poi deciso di intraprendere con successo la carriera professionale di Interior Designer per poi fondare la Annabel Elliot Interior.

Da punto di vista privato sappiamo che, quando aveva solo 23 anni di età, è convolata a nozze con il proprietario terriero Simon Elliot, con il quale ha messo al mondo ben tre figli, quali Benjamin, Alice e Catherine. Il suo primogenito è tra l’altro un uomo d’affari di enorme successo, nonché un politico conservatore.