Natalia Estrada, dalle stelle alle stalle: ecco come si è ridotta oggi | Faticherete a riconoscerla

Natalia Estrada è ufficialmente passata dalle stelle alle stalle, farete fatica a riconoscerla, ecco come si è ridotta oggi. Vi sveleremo non solo il suo lavoro attuale, ma anche la recente “bomba” che ha lanciato Mastrota nei suoi confronti.

La bella Natalia Estrada ve la ricorderete tutti, eppure oggi è totalmente cambiata, farete fatica a riconoscerla. Ecco come si è ridotta oggi la nota showgirl, la quale è passata letteralmente dalle stelle alle stalle. Fu una sua decisione quella di abbandonare la carriera televisiva, ma lo sapevate che è stata sempre lei a porre fine alla sua storia con Giorgio Mastrota?

È pazzesco come non finiscano mai le indiscrezioni di una ex coppia di personaggi famosi. Non si sa perché uno dei due ex partner, dopo tanto è disposto a raccontare particolari tenuti nascosti per così tanto tempo. Non sappiamo bene come considerare tutto ciò, bisogno di notorietà o hanno veramente voltato pagina Mastrota e la Estrada?

Per Mastrota la colpa è della sua ex

Come ben saprete, Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono due personaggi televisivi che sono stati sposati dal 1992 al 1998. Dal loro amore nacque la loro unica figlia, Natalia Mastrota, la quale non ha ereditato la passione per il mondo dello spettacolo dei suoi genitori, ma si è aggiudicata altro da loro: “Da papà ho preso la passione per la montagna, da mamma lo spirito agonistico”.

Seppur Mastrota oggi continui a lavorare come conduttore televisivo, mentre la sua ex moglie, Natalia Estrada ha deciso di abbandonarlo definitivamente il mondo dello spettacolo, non si è mai saputo troppo sulla loro storia d’amore. A chiarire qualche dettaglio in più, ci ha pensato Giorgio Mastrota, ai microfoni di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Ecco cosa ha dichiarato in merito: “È stata lei (ad andarsene ndr). Sono stato molto male. Sono stati momenti difficili. Anche per lei non è stato facile credo. Sono stato aiutato da due miei amici…”. Infine ha confermato di essere stato un traditore incallito, quindi la colpa è stata di entrambi se la loro storia è planata definitivamente, oggi si sentono solo ed esclusivamente per tutto quello che concerne la loro figlia.

Ecco com’è diventata Natalia Estrada oggi

Ecco come si è ridotta oggi Natalia Estrada, farete fatica a riconoscerla in quanto è letteralmente passata dalle stelle alle stalle. Questo non è un eufemismo, in quanto veramente la Estrada ha abbandonato il suo essere “Star” del mondo della televisione, per abbracciare la sua grande passione a contatto con i cavalli e di conseguenza con le stalle.

Oggi Natalia Estrada insieme al suo compagno Andrea Mischianti, gestisce la Italian Western Academy, un’associazione che si occupa di proporre e pubblicizzare l’equitazione americana nel nostro Paese. L’Estrada non si è mai sentita così tanto felice come in questo momento, i cavalli sono tutta la sua vita.