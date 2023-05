Armando Incarnato, da UeD alla recitazione il passo è breve: l’amatissima serie lo ha accolto a braccia aperte

L’affascinante cavaliere Armando Incarnato da Uomini e Donne sul set di una celebre serie televisiva. Ecco dove l’abbiamo visto e in che ruolo.

Da anni Armando si sta mettendo alla prova nello studio televisivo per trovare l’anima gemella. In un primo momento è andato via mano nella mano con Noel Formica, una delle tante dame del parterre femminile. Sembrava che ci fossero tutti i presupposti per una storia d’amore con un lieto fine, ma le cose sono andate diversamente e così lui è tornato da Maria De Filippi.

Poi ha focalizzato la sua attenzione prima su Ida Platano, la quale ha deciso di allontanarlo per aver accettato la proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri. A seguire ha voluto una possibilità con Ursula Bennardo, alimentando così la gelosia di Sossio Aruta. Anche in questo caso non ha avuto la meglio sui rivali.

Fino a oggi ha accumulato solo semplici conoscenze, in quanto spesso è arrivato a discutere con le pretendenti per via di ambiguità e atteggiamenti poco trasparenti. Da non dimenticare le liti con Gianni Sperti che non ha fa altro che puntargli il dito contro. Insinua che lui sia interessato alle telecamere perché crea delle dinamiche tutt’altro che sentimentali all’interno dello studio.

Con Aurora Tropea la discussione è degenerata in seguito a una dichiarazione relativa al provino presunto per il Grande Fratello Vip. A prescindere da tutto Armando è un personaggio pubblico che scatena la curiosità della massa. Non a caso chi lo segue lo ha visto sicuramente in altre situazioni televisive, come la famosa serie tv.

Nei panni di una guardia del corpo

Armando è nato a Napoli ed è un imprenditore laureato nella facoltà di Architettura. Allo stesso tempo ha lanciato una catena di saloni di parrucchieri con il marchio Exclusive Luxury Hair. Si occupa semplicemente della parte gestionale, anche perché per un po’ di tempo si è dedicato alla recitazione. Ha ottenuto dei piccoli ruoli, in qualità di comparsa, in Gomorra 4 e Gomorra 5.

Qual è stato il suo ruolo? Quello della guardia del corpo di persone appartenenti alla malavita. Alcuni scatti sono stati pubblicati sul suo profilo Instagram. Nel giro di qualche giorno ha ottenuto tantissimi like e commenti positivi, chiaro segno che è seguito anche sui social.

Curiosità sulla vita privata

Non tutti sanno che non è mai convolato a nozze. L’ex compagna si chiama Daniela e dal loro amore è nata la figlia Michelle. Si sono detti addio per il lavoro di lei, ma un tradimento di lui ha portato tutto definitivamente alla deriva.

Dopo nella sua vita arriva Jeanette, con la quale lavora. Tuttavia dopo anni di relazione hanno deciso di essere semplici amici. Nonostante tutto qualcuno insinua che stiano ancora insieme.