Amici, la protagonista smascherata miseramente: ha sempre mentito su chi è da quando è arrivata nella scuola

Amici, il padre di tutti i talent nuovamente nel Caos. La protagonista è stata smascherata.

Manca davvero poco, all’attesa finale dell’edizione 2022/2023 del noto programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Anche quest’anno sono stati decisamente numerosi i talenti, sia per quanto concerne la danza che il canto, che hanno infiammato i cuori dei telespettatori.

Chiaramente da quando è iniziato a settembre, ci sono stati tanti cambiamenti all’interno della schiera dei concorrenti. E ora che sta per essere proclamato il vincitore, le uscite di scena sono all’ordine del giorno. Del resto se si è arrivati fino a quella fase è perché si è davvero molto bravi e dotati di tanto talento, come ha sottolineato anche uno dei nuovi giudici del programma.

Stiamo parlando del carismatico Cristiano Malgioglio, che svolge tale ruolo da tempo per due programmi molto amati dagli italiani di ogni età, ma trasmessi su Rai Uno. Quali? Tale E Quale Show e Tali E Quali condotti dal mitico Carlo Conti, che quanto pare è anche il migliore amico della vedova Costanzo.

Novità all’interno del noto Talent

Ad affiancare Malgioglio in tale veste ad Amici troviamo Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Tuttavia gli indiscussi protagonisti del talent sono in concorrenti, che fanno molto chiacchierare di sé pure sui Social, per quel che accade non solo nel serale, ma anche nelle ore diurne all’interno della casetta.

Ora in particolare c’è una ballerina ad essere nel chiacchiericcio. Una giovane donna molto bella, che ha lasciato il segno, nonostante non sia più in gara. Non per nulla è rimasta, per volontà della stessa Maria, a danzare durante le performance del ballerino Mattia. La giovane è stata ora smascherata da un’altra concorrente. Il video relativo è divenuto in men che non si dica virale.

Il video che ha fatto molto scalpore

In esso la biondissima Isobel imita Benedetta Vario. Quest’ultima dopo essere uscita dalla scuola e aver perso una sfida, è entrata a farne parte come ballerina professionista, per lo meno momentaneamente. Tuttavia, come sostengono molti utenti in Rete, è probabile che ci resti anche nella prossima edizione.

Isobel l’ha imitata dopo aver notato, a sua detta, come si comportava la Vario quando si esibiva lei. Ha fatto intendere che volesse sempre dire la sua e correggere i suoi movimenti, criticandola e facendo la maestrina. Questo atteggiamento avrebbe molto irritato la bionda, che in nome della sua schiettezza, non ha voluto tenersi dentro quello che le aveva procurato particolare irritazione. In Rete scoppia il Caos.