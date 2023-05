Carlo III, incontro top secret con la bellissima: Camilla reagirà malissimo alla scoperta

Re Carlo III e l’incontro top secret con una bellissima che sicuramente non renderà felice la Regina Camilla, sua consorte. Molto probabilmente la donna reagirà malissimo alla scoperta, proprio adesso che manca poco all’incoronazione, cosa succederà adesso per via di questo “triangolo”?

Guai per Re Carlo III l’incontro top secret con una “certa” bellissima l’ha messo nei pasticci con sua moglie, la Regina Camilla. Sicuramente la Regina, reagirà malissimo alla scoperta, anche perché non importa l’età, non importa il titolo, come dice il detto: “Non c’è donna più pericolosa di quella gelosa”, quindi Carlo dovrebbe fare molta attenzione, soprattutto adesso che manca veramente pochissimo alla sua incoronazione. Camilla gliela lancerà quella corona?

Il 6 maggio ci sarà la tanto attesa e chiacchierata incoronazione che ufficializzerà il monarca al titolo di Re Carlo III. Nonostante sia da settimane che Carlo e famiglia eseguono minuziosamente le prove dell’evento in modo che possa essere tutto perfetto, pare che ancora qualche piccolo dettaglio tenga lontano, il figlio della Regina Elisabetta II, dalla perfezione.

L’incoronazione di Re Carlo III

Come sapranno tutti, ormai anche i “muri” probabilmente, il 6 maggio 2023, si svolgerà la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III. Ovviamente questo sarà solo un pro forma in quanto il monarca, è diventato Re dal momento in cui sua mamma, la Regina Elisabetta II è spirata l’8 settembre 2022. La cerimonia si svolgerà alle 12 (ora italiana) e sarà trasmessa in diretta, minuto per minuto, su RaiNews, la quale inizierà a trasmettere dalle ore 11.

Le porte dell’Abbazia di Westminster, si apriranno per dare il benvenuto al monarco più vecchio in assoluto che acquisirà la carica di Re, la cerimonia è uno di quei riti antichi molto cari ai britannici, anche se Carlo l’ha leggermente snellita, diminuendo di gran lunga la durata della celebrazione.

Incontro segreto che stupisce la Royal Family

Re Carlo III pare abbia avuto un incontro top secret con la bellissima ma anche odiata in questo momento, Meghan Markle, in privata sede. Sicuramente Camilla reagirà malissimo appena lo scoprirà in quanto le parole dei Sussex nei suoi confronti sono state molto gravi e la sua reputazione è andata un po’ ” a farsi benedire”, concedeteci il francesismo.

A quanto pare, anche se la Markle non sarà presente all’incoronazione del suocero, ha voluto incontrare Re Carlo III senza suo marito Harry per tentare di risanare il suo rapporto con la Royal Family, più per una questione economica in realtà secondo le malelingue che per altro. La Duchessa del Sussex teme infatti che una volta che Carlo verrà incoronato, possa togliere il titolo ai suoi figli, se così accadesse, il conto in banca del fratello di William, diminuirebbe ancora di più di dopo che è stato esiliato dalla Royal Family.

Come sarà finito questo incontro tra re Carlo III e Meghan Markle, non c’è dato saperlo, quello che è certo è che sono in molti che non vedono l’ora di vedere cosa succederà durante l’incoronazione del Re il 6 maggio 2023. I Sussex ne combineranno un’altra delle loro?