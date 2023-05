Pier Silvio Berlusconi, l’ha strappato dalle mani della Rai: contratto firmato in pochi minuti

Pier Silvio Berlusconi ha una nuova mania. Il Web non parla d’altro.

Non smette mai di stupire l’affascinante e talentuoso AD delle Reti Mediaset. Svariate settimane fa, poco prima della sua conclusione, dopo che è intervenuto a gamba tesa all’interno della settima edizione del GF Vip per dare una sonora lavata di capo ai concorrenti ancora in gara, ora fa nuovamente parlare di sé.

Ciò risulta parecchio strano, dal momento che l’uomo, essendo pure una persona assai riservata, non da modo alcuno di suscitare un gran chiacchiericcio attorno a lui. Tuttavia c’è anche da dire che, da quando la bellezza di 20 anni fa, ha intessuto la sua relazione con la splendida Silvia Toffanin, con la quale ha messo al mondo ben due figli, la Cronaca Rosa ha iniziato a interessarsi a lui.

Se poi aggiungiamo che lei è tutt’ora non solo una delle conduttrici più amate dagli italiani di ogni età, ma anche una vera e propria punta di diamante delle Reti Mediaset, il pettegolezzo non può che aumentare. Nell’ultimo periodo la coppia, che è sempre più complice e innamorata, è stata nel mirino per via del mancato matrimonio.

Un amore che non ha bisogno di conferme

Tante sono le supposizioni che hanno iniziato a sorgere sul Web. Da una parte c’è chi sostiene che lui non ne voglia sapere di convolare a nozze dopo che ha visto concludersi il suo matrimonio con la bellissima Emanuela Mussida, alla quale si era legato quando erano entrambi molto giovani.

Silvia dal canto suo ha dichiarato che sta bene anche così e che non ha bisogno di un contratto per sentirsi felice con il suo compagno. Al contrario preferisce sceglierlo ogni giorno senza aver alcun vincolo scritto. In ogni caso i loro fan, compresi quelli della prima ora, ci sperano ancora.

Il ritorno di un attesissimo e amatissimo programma

Ora Pier Silvio è super chiacchierato per ben altro, o meglio per una sua nuova mania. Non si tratta di una nuova attività sportiva. La notizia è davvero lieta e ha fatto molto sorridere tantissimi utenti, che non vedevano l’ora di veder tornare sul Piccolo Schermo il noto Talent. Tornerà infatti a partire da settembre la domenica sera in prime time Io Canto, che vedrà alla conduzione il carismatico Gerry Scotti.

Lo ha rivelato TvBlog. Con molta probabilità Pier Silvio, dopo aver visto l’ottimo consenso che ha ottenuto su Rai Uno la prima edizione nel nostro Paese di The Voice Kids, ha deciso di dare nuovamente in pasto ai telespettatori della sue Reti la trasmissione più simile ad esso, che in passato aveva conquistato tantissimi cuori.