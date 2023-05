Amici, la D’Amario, la Pauselli e la Tocca le conosciamo tutti, ma chi sono gli altri professionisti del serale?

Amici, nella sua fitta schiera di collaboratori ci sono svariati ballerini professionisti. A parte quelli più famosi, sapete chi sono gli altri?

Amici è ancora oggi uno dei programmi TV più seguiti e apprezzati in assoluto dagli italiani di ogni età. Ogni edizione sforna tantissimi talenti, sia per il canto che per la danza. Moltissimi di loro riescono a sfondare nel mondo dello spettacolo e diventare vere e proprie star, anche se non sono giunti alla tanto agognata finale e/o non hanno alzato al cielo la coppa del vincitore.

Molti altri restano successivamente alla corte di Queen Mary per collaborare attivamente con lei in altre trasmissioni, ma anche al Talent che li ha fatti conoscere ad ampio raggio sia dal grance pubblico che dagli addetti ai lavori. Da moltissimi anni i telespettatori più attenti hanno di certo notato che Maria De Filippi propone ad alcuni ex concorrenti, che hanno gareggiato nella sezione danza, di lavorare nel suo affiatatissimo team di ballerini professionisti.

Chiaramente si tratta di un vero e proprio onore che praticamente tutti poi accettano con grandissima gioia. In passato anche Stefano De Martino, oggi lanciatissimo showman, dopo aver partecipato in qualità di concorrente ad Amici, ha prestato servizio al programma in qualità di ballerino professionista. Ed è proprio in tale veste che ha conosciuto la sua Belen.

Chi sono i più noti?

Poi è stata la volta di Giulia Stabile, tra i volti più amati dai giovanissimi e della bellissima Elena D’Amario, che ha anche di recente debuttato come attrice. Meravigliosa poi Giulia Pauselli. Presentissima oggi è ancora Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro, che da anni milita alla corte di Maria in veste di coach di danza.

Tuttavia nel corpo di ballo dell’edizione 2023 del padre di tutti talent che è ancora in coso, troviamo altri validi talenti, come per esempio Umberto Guadino, che ha fatto parte della scuola nel corso della diciottesima edizione del programma, nonché suo fratello Alessio. Troviamo poi anche Francesco Porcelluzzi, che negli ultimi mesi abbiamo notato per il suo ruolo momentaneo di prof in un frangente per Asia.

Ex alunni nelle fila dei professionisti

O ancora possiamo vedere gli ex alunni Talisa Ravagnini, che ha anche svolto il ruolo di velina, John Erik De La Cruz, Jody Proietti e il bellissimo Sebastian Melo. Tuttavia la grande novità che ha scaldato e non poco i cuori dei telespettatori è stato l’arrivo nelle fila dei ballerini professionisti dell’alunna, proprio di tale edizione, Benedetta Vari: la ballerina è stata chiamata per affiancare il ballerino di latino Mattia nei passi a due.

A questo punto i più affezionati fan della trasmissione non vedono l’ora di vedere anche altri celebri ex ricalcare le scene del talent nel corso della prossima edizione. Tra i tanti nomi che figurano ci potrebbe essere quello del pupillo di Alessandra Celentano del 2022/2023, ovvero il bravissimo Ramon.