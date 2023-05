Alessandro Cecchi Paone, chissà quando lo scoprirà: Simone ha una figlia segreta

Di recente Simone Antolini ha parlato di una figlia nell’ultima diretta de L’Isola dei Famosi. Cosa ne pensa il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone? Ecco qual è stata la sua reazione.

Simone è noto al pubblico italiano dopo essere uscito allo scoperto con Alessandro Cecchi Paone. Ha 23 anni, si è laureato in Scienze Giuridiche ottenendo un posto nella Pubblica Amministrazione. E’ nato in provincia di Ascoli Piceno senza mai riferire la città natale perché vuole tutelare i familiari da occhi indiscreti.

Ha cercato di sfondare nel cinema facendo un provino che non è andato bene, dunque aveva accantonato l’idea. Adesso si è preso una piccola soddisfazione partecipando al reality della sopravvivenza con il compagno di vita. Quest’ultimo è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano. Tutti ricordano senza dubbio La macchina del tempo e a seguire Maurizio Costanzo Show e vari programmi politici.

“Alessandro mi fa stare bene…sono totalmente perso di lui…ha risvegliato in me l’interesse per l’arte, la scienza e la storia. Posso ascoltarlo per ore e questo mi ha spinto a concentrarmi il doppio sullo studio. Ha aggiunto alla mia vita la voglia di essere migliore“, ecco cosa ha detto Simone sul suo fidanzato.

Nell’ultima diretta andata in onda martedì 2 maggio 2023 Ilary Blasi è rimasta di stucco quando ha fatto una domanda al ragazzo. In quel momento lui ha colto l’occasione per parlare di sua figlia. Molti si sono chiesti cosa ne pensa Cecchi Paone.

“Mi manca terribilmente…la amo”

A 16 anni Simone si è fidanzato con una ragazza e la love story è durata ben 4 anni. Dopo l’addio ha fatto i conti con se stesso, mettendo in discussione la sua sessualità. In quel periodo aveva iniziato a seguire il conduttore sui social. Dopo piacevoli chiacchierate hanno deciso di provare senza tener conto nemmeno dei 38 anni di differenza.

Quando Simone ha parlato della figlia Melissa l’altro aveva le lacrime agli occhi, chiaro segno di commozione. Nessuna crisi, dunque, all’orizzonte tra i due. Su Twitter è stato riproposto il video dove si possono ascoltare testuali parole: “Questa bambina è parte integrante della mia vita. E’ una forma della mia stessa persona… Se avessi l’opportunità vorrei dirle che mi manca terribilmente e che la amo”.

L’indiscrezione del settimanale

Su Nuovo è stata data la conferma della paternità e la madre pare che sia proprio la ragazza con la quale è stato fidanzato per un paio di anni. Per il momento lei non si è ancora esposta sull’argomento.

A prescindere da tutto la coppia piace al pubblico perché è palese che ci sia tanto amore. Sicuramente lanciano un bel messaggio a coloro che non hanno mai perso neanche una puntata de L’Isola dei Famosi.