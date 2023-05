Elisabetta Canalis, il tradimento è clamoroso: la fiducia della sua ex dolce metà ormai è persa per sempre

Ennesima e clamorosa doccia fredda per la bellissima Elisabetta Canalis. Si è persa per sempre la fiducia che riponeva nella sua dolce metà. Il racconto dei fatti.

Fidarsi di qualcuno è certamente molto difficile. Quando poi si riesce a farlo e la fiducia viene tristemente tradita, il dolore è davvero forte. A quel punto poi, oltre a vivere un sentimento di vera e propria delusione, decisamente profonda, si tende a pensare che nessun altra persona sarà degna di essere considerata fidata.

Lo sa bene la splendida Elisabetta Canalis, che ha subito tutto questo da una persona per lei molto, molto importante, o meglio che lo è indubbiamente stata all’interno della sua vita per tantissimo tempo. Solitamente, quando si parla di tradimento, si intende quello avvenuto tra due partner.

Tuttavia c’è anche da dire che se anche in tale direzione può risultare molto doloroso tanto da indurre la coppia a lasciarsi, anche in un rapporto d’amicizia, soprattutto se datata, può essere davvero complesso non solo nasconderlo, ma fare finta che non sia mai successo. La ferita è forte e brucia assai. Inoltre è sempre pronta a ricordarci, anche nei momenti più impensabili, quello che è accaduto.

Il dolore del tradimento

Ovviamente poi c’è anche il fatto che se il tradimento riguarda non solo l’amicizia, ma anche l’amore, può diventare eccessivo da sopportare anche per una donna forte, determinata e coraggiosa. Tuttavia ad essere tradita non è stata solo l’ex velina sarda, ora campionessa di kickboxing, ma pure un’altra donna, sempre molto bella e amatissima dal grande pubblico. Anche lei si è fatta conoscere sul bancone di Striscia.

L’amicizia tra le due è nata che erano ancora giovanissime e il successo le ha letteralmente travolte. Entrambe hanno conquistato in men che non si dica i numerosissimi telespettatori del noto Tg Satirico di Antonio Ricci in nome della loro lampante bellezza e ragguardevole fisicità. Caratteristiche che fanno ancora ampiamente parte di loro tutt’oggi.

Un’amicizia interrotta

Chiaramente stiamo parlando dell’accoppiata Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, che da tempo hanno concluso il loro rapporto d’amicizia che sembrava profondo e indissolubile. Tante sono le supposizione che sono iniziate a circolare, sia sulla carta stampata che sul web, riguardo la decisione di entrambe di chiudere ogni rapporto.

Ora è giunta dal magazine Mow Magazine la notizia che ha sconvolto i cuori dei loro numerosi estimatori. Pare che la causa del loro litigio sia un flirt che Ely avrebbe avuto con Steff Burns, l’ex marito di Maddy. La storia è stata a lungo negata ma poi è venuta a galla in seguito a una confessione del musicista, che ha quindi tradito con ciò la fiducia non solo della sua ex moglie, ma anche di Elisabetta. Dobbiamo specificare, però, che nessuna delle due protagoniste della vicenda ha commentato la vicenda, quindi non è arrivata né una conferma né una smentita da nessuna delle due.