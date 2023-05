Brigitte Bardot malata: la notizia che non voleva leggere | Le reali condizioni

La grande Brigitte Bardot è malata, ecco la notizia che non avrebbe mai voluto leggere. Vi sveleremo quali sono le sue reali condizioni e come sta la famosa B.B., l’attrice francese che ha fatto innamorare di lei, tutto il mondo.

La malattia di Brigitte Bardot e la notizia che non avrebbe mai voluto leggere, ecco quali sono le sue reali condizioni che hanno fatto andare in apprensione tutti gli Stati, non solo quello francese.

La famosa attrice, nonostante la sua avanzata età è sempre stata molto apprezzata e ammirata per la sua grande vitalità e per le sue battaglie verso la difesa degli animali innocenti.

Si sa, alla politica degli animali non importa molto, purtroppo a quelli che si siedono su quelle poltrone, interessano solo i soldi.

Nonostante le battaglie di B.B., nessun lettore si stupisce se i politici di tutto il mondo non includono nei loro piani di sviluppi, malati, poveri e creature inerme come appunto la specie animale di qualsivoglia specie. Ce ne fossero di più di persone come la nota attrice francese!

La vita di Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, conosciuta anche come B.B. nel corso della sua carriera, non ha fatto innamorare di lei soltanto Erasmo il lentigginoso, ma la lista diventa lunga ogni giorno che passa, anche adesso alla veneranda età di 88 anni, la Bardot ha sempre “il suo perché”.

Nel corso della sua carriera, la bella Brigitte ha lavorato come attrice, cantante, ex modella e attivista, quest’ultima attività tra l’altro l’ha assorbita completamente, dopo che ha abbandonato la televisione negli anni ’70. La Bardot è stata per molti anni, considerata un’icona sexy tant’è che le cronache rosa con lei guadagnarono molti soldi in quegli anni. Ebbe numerosi flirt e matrimoni, dai quali nacque il suo unico figlio, Nicolas-Jacques Charrier. Dal 1992 è sposata con l’esponente politico Bernard d’Ormale.

Le condizioni di salute di B.B.

È da qualche tempo che la stampa francese, ha reso noto un bollettino di salute sconvolgente per la nota attrice Brigitte Bardot, nel quale viene descritta come molto malata e in pericolo di vita. È stata diramata la notizia che la Bardot fosse in terapia intensiva a causa di un’insufficienza respiratoria che avrebbe costretto la donna al ricovero immediato.

Con la solita grinta e assenza di “peli sulla lingua” che ha sempre contraddistinto la guerriera la stessa Brigitte ha svelato quali sono le sue reali condizioni, negando la sua presunta malattia con un post su Twitter molto diretto: “Sto molto bene… La stampa ha fatto nascere uno scandalo per un malessere che mi è capitato a gennaio e che oggi è diventato un vero e proprio caso”. Alla fine Brigitte Bardot ha scritto anche al Presidente Macron, sgridandolo apertamente per il suo totale disinteresse per la salvaguardia degli animali: “Fa della Francia un bidone che lui usa come trono provando un piacere sadico nel far soffrire il popolo, ma anche i più umili, i più vulnerabili e i più sottomessi, gli animali…”.