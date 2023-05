Harry e William insieme spensierati tra risate e giochi: lo scatto fa sognare i fan | C’è ancora speranza per la pace

A poche ore dell’incoronazione di Re Carlo e di sua moglie Camilla, i Principi Harry e William fanno nuovamente parlare di loro. Gli scatti che li vedono felici, uniti e complici. I sudditi iniziano a sognare.

Sono cresciuti insieme e hanno condiviso l’immenso dolore di aver perso ancora piccini la loro adorata mamma. Stiamo parlando della compianta e amatissima Lady D. Una volta cresciuti hanno proseguito a confrontarsi e divertirsi assieme. Tuttavia i loro rapporti, con il grande dispiacere dei sudditi inglesi si sono raffreddati, diventando ghiacciati, complessi e complicati.

La colpa sarebbe della donna che il Principe Ribelle ha scelto come moglie e mamma dei suoi figli, ovvero la bellissima Meghan Markle. Lei non ha difatti mai riscontrato le simpatie della mitica Royal Family. Insofferente come non mai alla vita di Palazzo e all’etichetta, ha convinto il marito a lasciare l’Inghilterra, per andare e vivere in California.

Allora anche la Regina Elisabetta ne aveva sofferto tantissimo, dal momento che amava molto Harry. Papà Carlo ne era rimasto molto deluso, così come il fratello William. Tra l’altro anche la moglie del primogenito, Kate Middleton, non ha mai visto di buon’occhio la Markle, che a quanto pare a sua volta non stima molto l’altra.

Il reale rapporto dei due fratelli

Dulcis in fundo, ovviamente si fa per dire, dopo che Harry ha sparato letteralmente a zero sui suoi familiari nella sua autobiografia Spare, i rapporti con loro sono diventati ancora più difficili da gestire. Se la compianta Elisabetta, poco prima di morire aveva dimostrato di aver perdonato il suo nipotino ribelle, lo stesso non si può del tutto dire di Re Carlo.

In ogni caso il nuovo monarca soffre tantissimo come genitore per la situazione. William dal canto suo pare essere rimasto fermo nella sua decisione di tenere distante dalla sua vita Harry. Tuttavia ora delle foto, che vedono nuovamente felici i due principi, mentre si divertono come due ragazzini, hanno scaldato i cuori dei più.

Uno scatto che li vede ancora uniti

In ogni caso non si tratta di scatti recentissimi, ma che provengono dal passato, quando le tensioni tra di loro non avevano ancora fatto capolino nelle lori vite: precisamente le foto risalgono ai tempi del loro cameo (poi tagliato) in Star Wars e i due appaiono spensierati mentre si dilettano a giocare con le celebri spade laser. Tuttavia queste sembrano essere anche una sorta di ritratto di quello che era il loro reale rapporto prima per l’appunto dell’arrivo della Markle.

I due fratelli, sempre molto diversi caratterialmente e fisicamente parlando, sono sempre andati molto d’accordo e hanno condiviso tantissimi momenti spensierati assieme, sia quando erano bimbi, che più grandicelli. William ha sovente svolto per Harry il ruolo di fratello maggiore, proteggendolo con infinito amore. Ora gli inglesi si augurano che quei momenti possano ritornare.