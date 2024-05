Conosci Enrico Griselli? È il marito di una famosissima attrice e se lo tiene ben stretto

Sapete chi è Enrico Griselli? È il marito di una donna molto famosa e talentuosa e se lo tiene ben stretto in quanto tra i due c’è una sintonia molto forte, motivo per cui i fan li adorano insieme.

Sappiamo benissimo che vi basterebbe scrivere il nome di questo uomo e in due secondi scoprireste subito di chi è marito, ma se avete voglia di giocare con noi, questo potrebbe essere un momento simpatico, per testare la vostra conoscenza dei vip.

Quindi se volete rimanere con noi fino alla fine, inizieremo a raccontarvi velocemente chi è lui, dandovi anche qualche indizio su di lei. Chissà in quanti di voi indovineranno il nome della moglie misteriosa prima di arrivare al momento in cui vi sveleremo la sua identità?

Siete pronti? Perfetto, grazie per la fiducia che ci avete riservato! Dunque in quanti di voi sanno chi è la moglie misteriosa di Enrico Griselli? È una donna molto famosa il cui lavoro viene molto seguito dai follower, per non parlare della sua bellezza. Ecco di chi stiamo parlando.

Enrico Griselli e la moglie misteriosa

Iniziamo dandovi qualche indizio su di lei, la moglie di Enrico Griselli. La donna misteriosa è una delle attrici, cantanti e conduttrici più amate di sempre, iniziò come attrice nella nota soap opera di Un posto al sole, per poi diventare valletta del compianto Alberto Castagna in Stranamore. Da lì in poi ci fu un successo dopo l’altro, come quando Pippo Baudo la volle a tutti i costi insieme a lui nella nota kermesse canora, insistendo perché apparisse al naturale, senza vergognarsi per quelle sue deliziose lentiggini che sarebbero diventate una sua caratteristica distintiva.

Si sa, il grande Pippo la sapeva lunga e di talenti ne ha scoperti molti. Ad ogni modo, un ruolo ancora oggi molto amato è stato il suo doppiaggio ad un noto cartone Disney, la sua voce ha fatto cantare grandi e piccini con quel brano epico. Quindi una professionista a tutto tondo, avete capito di chi stiamo parlando?

Ecco chi è

Dunque, avete capito chi è la moglie famosissima di Enrico Griselli? Bravi è proprio lei, la grande Serena Autieri, la quale è convolata a nozze con suo marito dal 2010. Durante il loro corteggiamento, i due si sono sentiti solo per telefono ma dopo essersi incontrati sul lago di Como, non si sono più lasciati.

Serena e Autieri condividono non solo la vita sentimentale ma anche quella lavorativa, in quanto Griselli, una volta abbandonata la vita negli Emirati Arabi, si è dedicato all’imprenditoria italiana, diventando anche impresario teatrale di molti spettacoli che ottennero un grande successo, molti che vedono protagonista anche la sua bella moglie. Inoltre, La Autieri e Griselli sono diventati genitori felici di Giulia e insieme formano una deliziosa famiglia molto unita, come possiamo notare dagli scatti social pubblicati dall’attrice. Allora in quanti di voi hanno vinto a questo simpatico quiz sui vip?