Alfonso Signorini sparito: cosa si nasconde dietro la sua assenza | Spunta la verità dopo anni

Dopo anni abbiamo capito il motivo per cui in passato, Alfonso Signorini decise di sparire e prendersi una pausa dalle scene. Il motivo vi lascerà senza parole, in quanto non avreste mai pensato questo di un personaggio dello spettacolo.

Alfonso Signorini non ha bisogno di presentazioni, in quanto è il noto conduttore televisivo, nonché direttore del settimanale Chi che da decenni accompagna il suo pubblico in diverse esperienze. Che sia dietro la telecamera o con le pagine patinate della sua rivista, lui riesce a tenere alto l’interesse dei fan.

Da diversi anni a questa parte, il suo nome viene associato alle varie edizioni del Grande Fratello, il cui reality ormai gli è entrato nel sangue. Né lui né il pubblico da casa potrebbe farne più a meno, anche perché è vero le varie edizioni all’inizio possono partire “un pò lente”, ma poi alla fine appassionano i fan più fedeli.

Eppure, in passato era sparito dalle scene per un pò. Dopo anni, rivela il motivo per questa sua scelta che ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto i fan non si aspettavano questo da un personaggio dello spettacolo come lui.

Alfonso Signorini e il motivo della sua assenza

Tra l’altro, volevamo riportarvi un’indiscrezione dell’ultima ora in merito proprio al futuro lavorativo di Alfonso Signorini. Di cose in queste settimane ne sono state dette tante, i rumors sono “impazziti” su questo argomento, eppure, come rivelano da TvBlog, il direttore di Chi, sarà nuovamente al timone del Grande Fratello anche durante la prossima edizione che secondo indiscrezioni dovrebbe iniziare a settembre come di consueto.

Al fianco di Alfonso ci sarà anche Cesara Buonamici, la quale riprenderà il suo ruolo di opinionista dove quest’anno ha fatto faville, insieme allo storico conduttore e le sorprese non finiscono qui in quanto, come rivelano dal portale: “ci potrebbe essere anche la conduzione di Pomeriggio Cinque…”. Che dire, se queste indiscrezioni saranno confermate, i fan potranno tirare un sospiro di sollievo sulla prossima edizione del reality.

Una pausa di riflessione

Anche quest’anno un’altra edizione del Grande Fratello è finita e Alfonso Signorini si sta godendo il meritato riposo anche se sui social sta tenendo compagnia ai suoi follower con i suoi sketch su “Alfonso & Tata Bina” che tanto piacciono a grandi e piccini.

In passato, dopo la finale del Grande Fratello Vip del 2021, il direttore aveva deciso di estraniarsi completamente dal mondo dello spettacolo: “Il fatto di stare lontano dalla tv, dopo tanti mesi si esposizione è solo una mia scelta. Credo sia meglio prendersi i propri spazi e tornare a quella “normalità” che la tv non sempre consente”. Pare che dopo 3 anni da queste parole, il pensiero di Signorini sia sempre il medesimo, voi cosa ne pensate?