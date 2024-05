Enrico Papi vuota il sacco: “Mi ha dato del cre***no” | Brutta verità dopo anni

Lo ha rivelato dopo parecchio, ecco perché in passato, Enrico Papi, fu definito con un appellativo poco lusinghiero da un personaggio molto in vista. La rivelazione vi lascerà senza parole.

Enrico Papi nel corso della sua vita lavorativa è stato tante cose, un comico, un esperto di gossip, un conduttore e un autore televisivo. Fin dal suo esordio, il suo pubblico l’ha notato con interesse e via via il suo apprezzamento nei suoi confronti è cresciuto notevolmente, tant’è che anche sui social, con i suoi scatti “a petto nudo” ha conquistato oltre 170mila seguaci.

Il conduttore si barcamena tra diversi programmi ed emittenti televisive, è stato anche opinionista all’Isola dei famosi, dove una volta per tutte ha voluto chiarire che non c’è stato nessun litigio con Ilary Blasi: “Ma no, assolutamente. Ne parlavano sui social, ma non credo molto ai social”, ha svelato in un’intervista rilasciata al Corriere della sera.

In questa lunga chiacchierata senza filtri, Papi ha parlato un pò di tutto anche di quello storico insulto rilasciato da un personaggio molto in vista in quegli anni. Ecco come si sono verificati i fatti in quella particolare circostanza.

Enrico Papi vuota il sacco dopo anni

Attualmente alle prese con la conduzione del famoso programma Mediaset, La Pupa e il Secchione, Enrico Papi nella già citata intervista rilasciata al Corriere della sera, ha realmente parlato di tutto e finalmente dopo tanto anche un’altra confessione ha risposto alla curiosità dei fan. Ecco perché il conduttore di sovente pubblica foto di lui sui social a petto nudo: “È nato per scherzo, ma vedevo che ricevevo tanti like… È un modo ironico per auto-percularmi, lo so che è ridicolo quello che faccio. Ma mi diverte”.

Inoltre è tornato sul discorso di quella passata dichiarazione nella quale si è definito “fluido“: “Ho sempre pensato che questa distinzione tra il macho che non deve chiedere mai e la donna fragile che va salvata non ha senso. Io potrei innamorarmi di un uomo o di una donna allo stesso modo, mai avuto nessun tipo di preclusione”.

Enrico Papi e lo sfogo della signora Ciampi

Sempre nella medesima intervista, Enrico Papi ha parlato anche di quella volta che ha fatto arrabbiare la signora Ciampi, tant’è che la stessa: “Mi ha dato del cre***no“, svelò. Come ricordò il conduttore poi: “Fui ingenuo io. Ero al Sanremo condotto da Raffaella Carrà. Lei mi disse di fare un DopoFestival dissacrante, il rischio di commettere un errore era alto…”, diciamo che la sua battuta gli è sfuggita di mano e non tutti hanno apprezzato la sua satira pungente.

D’altronde un comico lo sa bene, qualcuno che non troverà divertente il proprio monologo lo troverà sempre. Ad ogni modo, oggi Papi ha abbandonato quella realtà e si è concentrato nel suo ruolo da conduttore, per il quale il suo grande pubblico lo segue con molta ammirazione.