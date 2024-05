Maria De Filippi ricca sfondata: sai quanto guadagna? Il suo patrimonio è da capogiro

Voi lo sapete quanto guadagna Maria De Filippi? Il suo patrimonio è da capogiro, sicuramente resterete tutti senza parola. Se la chiamano Queen Mary un motivo ci sarà, no?

Maria De Filippi è una delle conduttrici, autrici e produttrici televisive di maggior talento degli ultimi decenni. Il suo pubblico la segue sempre, qualunque sia il programma non importa, basta che ci sia lei.

I suoi fan restano in sua compagnia con programmi quali Amici, C’è posta per te, Uomini e Donne e così via e alla fine Maria è il conduttore che traina tutto. Oltre a questi ci sono anche altri show che produce insieme alla sua azienda, Fascino. Volete un esempio? Temptation Island è “made by Queen Mary” al 100%.

È palese quindi intuire come i suoi guadagni siano consistenti, in quanto la De Filippi fa un lavoro egregio per il palinsesto Mediaset. Scopriamo quindi insieme a quanto si aggira il suo “stipendio”.

Sapete quanto guadagna Maria De Filippi?

In merito ad uno dei suoi programmi di punta, cioè Amici, volevamo ragguagliarvi sulle battute finali di questa edizione. Per chi non lo sapesse, domenica 18 maggio ci sarà l’ultima puntata di quest’anno mentre la semifinale sarà trasmessa domenica 12 maggio. Gli eliminati di queste ultime puntate viste finora sono stati, Ayle, Kumo, Nicholas, Giovanni e Lucia, Lil Jolie, Gaia e Sofia.

Nella prossima puntata, sarà Maria De Filippi come di consueto a svelare il nome del nuovo eliminato, mentre i due studenti arrivati al ballottaggio finale sono Mida e Martina. Tra l’altro, nella prossima puntata del Serale, troveremo Emma come ospite della serata. Che dire, l’umore è molto teso e voi su chi puntate?

Cifre da capogiro

Tornando al discorso iniziale, Maria De Filippi, come avrete capito, con la sua azienda Fascino, gestisce molti programmi del palinsesto Mediaset, con la quale tra l’altro ha anche un contratto sicuramente sostanzioso. Inoltre, della sua azienda il 50% dei proventi spetta a Queen Mary e l’altro 50% all’emittente del Biscione come riferiscono da libero.it, basandosi sull’articolo scritto da Italia Oggi.

Parlando delle cifre guadagnate da Maria, sempre secondo l’articolo in questione, nel trimestre che va dal 2020 al 2022, la conduttrice avrebbe guadagnato qualcosa come 11,6 milioni di euro con la sua azienda Fascino, escluso ovviamente lo stipendio di Mediaset. Se fosse confermato, parliamo sicuramente di un compenso da capogiro, anche se meritato visto l’importante lavoro che la De Filippi svolge nel palinsesto dell’emittente televisiva, incoronandola come ogni anno fuoriclasse indiscussa dell’intrattenimento.