Ida Platano, dopo l’ennesima cocente delusione a UeD si consola con lui: ecco chi c’è nel suo cuore oggi

Ida Platano ha vissuto l’ennesimo episodio sentimentale disastroso, ma per fortuna c’è un Lui nella sua vita.

Ida Platano è un personaggio dello spettacolo recentemente approdato sul panorama televisivo italiano. Difatti, fino al 2017 non tutti la conoscevano, a dispetto di quanto si possa dire oggi. Infatti è proprio in quell’anno che la donna è passata dal gestire un salone di bellezza, dove si intratteneva in qualità di parrucchiera, a cercare l’amore a Uomini e Donne.

Di origine siciliana, Ida Platano è approdata nel programma di Maria De Filippi dopo aver vissuto una tragica rottura con il suo ex. Classe 1982, Platano aveva cominciato a convivere con il suo ex quando lei aveva solo 17 anni. Le cose tra i due non hanno funzionato, perciò Ida ha colto l’occasione della televisione per trovare l’amore.

Nel 2017 è infatti stata fortunata: ha incontrato Riccardo Guarnieri. I due fanno impallidire il pubblico con la loro intesa, tant’è che quasi dalle prime battute si percepiva un certo non so che tra i due. Dopo breve tempo, Ida e Riccardo decidono di fare coppia fissa. Proprio in quell’anno, infatti, Ida ha seduto sul trono di UeD.

Dopo una lunga serie di peripezie, Ida Platano offre nuovamente la sua immagine pubblica ai telespettatori italiani quando, a cavallo della pandemia, decide di partecipare con Riccardo a Temptation Island. Il tutto non si risolve nel migliore dei modi, ma il risvolto della medaglia fu positivo per la sua immagine pubblica.

La crisi sentimentale

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno dunque trascorso diversi anni insieme. Solo successivamente è stato confermato da ambo le parti che tra i due non corresse buon sangue. Anzi, tra i due c’erano continui alti e bassi, fatto che li ha condotti a testare il loro amore proprio nello show di Alessia Marcuzzi.

Non c’è stato nulla da fare, poiché i due si sono separati. Ciononostante, Ida Platano non si è data per vinta, per cui, dopo l’esperienza sull’isola più peccaminosa di Italia, ha deciso di ritornare a Uomini e Donne. Dopo qualche battuta incerta, Ida si innamora di Alessandro Vicinanza. Anche con lui le cose non sono andate bene, ma adesso Ida si consolerà con un Lui inaspettato.

Il misterioso Lui di Ida

A quanto pare, dopo ripetute crisi e situazioni melodrammatiche, Ida Platano avrebbe deciso di mettere in pausa la sua vita sentimentale a beneficio della sua stabilità emotiva. Questo però non significa che non avrà nessuno con cui consolarsi: con lei ci sarà proprio Samuele, il figlio.

Lo ha rivelato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo: “Ho dovuto crescere mio figlio da sola, è stata dura, ma è lui la mia gioia”. Dopo la rottura con Alessandro, Samuele sarà la sua roccia.